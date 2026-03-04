ua en ru
Память Корюковки: МИД напомнил Венгрии о преступлениях ее армии в Украине

Украина, Чернигов, Среда 04 марта 2026 02:37
Автор: Никончук Анастасия

Спикер Министерства иностранных дел Украины заявил, что 83 года назад, 1, 2 и 9 марта 1943 года, в поселке Корюковка Черниговской области нацисты совершили одно из крупнейших массовых убийств мирного населения на восточном фронте Второй мировой войны, уничтожив не менее 6700 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Министерства иностранных дел Украины.

Читайте также: Венгрия сорвет последнюю попытку ЕС принять юбилейные санкции против РФ

Сообщается, что женщин, детей и пожилых людей расстреливали из пулеметов в собственных домах, тела и здания поджигали, часть людей сжигали заживо. Населенный пункт был фактически стерт с лица земли под предлогом поддержки советских партизан.

Роль оккупационных сил

Преступление зафиксировано в материалах Нюрнбергский трибунал как один из самых страшных случаев массового убийства гражданских. При этом долгие годы трагедия оставалась без должной огласки, в том числе в советский период.

Карательную операцию осуществляли военнослужащие 105-й легкой дивизии из состава Восточной оккупационной группы войск под командованием генерал-лейтенанта Алдя-Папа Золтана Йогана.

Приказ о наказании населенного пункта отдал начальник штаба 399-й главной полевой комендатуры Байер Бруно Франц. В операции также участвовала 399-я полевая жандармерия.

Память и международная реакция

Корюковка стала символом страданий украинского народа от преступлений тоталитарных режимов во время Второй мировой войны.

В 2022 году поселок посетил Франк-Вальтер Штайнмайер, почтив память погибших. Этот шаг расценен как проявление ответственности и стремления к осмыслению прошлого.

Украина призывает международное сообщество чтить память жертв, способствовать изучению трагедии и распространению достоверных исторических фактов. Вечная память жертвам Корюковской трагедии.

Напоминаем, что Будапешт скорректировал тон заявлений по поводу вероятного прекращения экспорта электроэнергии в Украину: после резких предупреждений о возможных ограничениях в венгерском правительстве теперь подчеркивают необходимость действовать с особой осторожностью в этом вопросе.

Отметим, что глава Европейский совет Антониу Кошта призвал премьер-министра Венгрии Виктор Орбан обеспечить выполнение согласованного на уровне ЕС решения о предоставлении Украине кредита, подчеркнув обязательность коллективных договоренностей для всех стран-членов.

