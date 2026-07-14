Пальто для бульдога та віск для вусів: які дивні речі забувають пасажири в поїздах УЗ

У розпал літнього сезону в "Укрзалізниці" різко побільшало звернень від пасажирів, які залишили свої речі у вагонах або на вокзалах. Знахідки бувають доволі незвичайними.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".
Головне:
У компанії розповіли, що останнім часом пасажири забували у вагонах не лише звичні особисті речі, а й доволі екзотичні предмети.
Серед незвичайних знахідок:
Втім, найчастіше пасажири все ж залишають більш буденні речі: навушники та зарядні кейси до них, окуляри, гаманці, ключі й документи.
За словами працівників "Укрзалізниці", найбільш уважно вони шукають загублені дитячі іграшки, адже розуміють, наскільки вони важливі для маленьких пасажирів.
Лише за перші шість місяців 2026 року вдалося повернути власникам 52 іграшки. Серед них: капібара, Стіч, чорна пантера Багіра, біла альпака, пожежна машина та динозавр.
"Так, ми знаємо імʼя кожної іграшки, адже це важливий елемент для розшуку", - зазначають в "Укрзалізниці".
Загалом із січня до кінця червня працівники "Укрзалізниці" повернули пасажирам близько 3200 загублених речей.
У компанії зауважили, що з початком сезону відпусток кількість звернень постійно зростає, тому пасажирам радять уважно перевіряти купе перед виходом із поїзда та не забувати речі на полицях, під сидіннями, під подушками чи у вбиральнях.
Якщо ж річ усе-таки залишилася у поїзді або на вокзалі, подати заявку на її пошук можна через онлайн-сервіс пошуку забутих речей на сайті "Укрзалізниці".
Раніше РБК-Україна писало, чому під час літньої спеки УЗ продовжує використовувати вагони без кондиціонерів. У компанії зазначили, що відмова від них призвела б до ще більшого дефіциту квитків, а модернізація всього парку потребує років роботи.
Також перевізник розповів, як перевірити наявність кондиціонера під час купівлі квитка та що робити, якщо він не працює або пасажиру стало зле через спеку.