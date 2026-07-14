Пальто для бульдога и воск для усов: какие странные вещи забывают пассажиры в поездах УЗ

В разгар летнего сезона в "Укрзализныце" резко увеличилось количество обращений от пассажиров, оставивших свои вещи в вагонах или на вокзалах. Находки бывают достаточно необычными.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю" .
Главное:
В компании рассказали, что в последнее время пассажиры забывали в вагонах не только привычные личные вещи, но и экзотические предметы.
Среди необычных находок :
Впрочем, чаще всего пассажиры все же оставляют более обыденные вещи: наушники и зарядные кейсы к ним, очки, кошельки, ключи и документы.
По словам работников "Укрзализныци", наиболее внимательно они ищут потерянные детские игрушки, ведь понимают, насколько они важны для маленьких пассажиров.
Только за первые шесть месяцев 2026 года удалось вернуть владельцам 52 игрушки. Среди них: капибара, Стич, черная пантера Багира, белая альпака, пожарная машина и динозавр.
"Да, мы знаем имя каждой игрушки, ведь это важный элемент для розыска", - отмечают в "Укрзализныце".
Всего с января до конці июня работники "Укрзализныци" вернули пассажирам около 3200 потерянных вещей.
В компании отметили, что с началом отпускного сезона количество обращений постоянно растет, поэтому пассажирам советуют внимательно проверять купе перед выходом из поезда и не забывать вещи на полках, под сиденьями, под подушками или в уборных.
Если вещь все-таки осталась в поезде или на вокзале, подать заявку на ее поиск можно через онлайн-сервис поиска забытых вещей на сайте "Укрзализныци".
Ранее РБК-Украина писало, почему во время летней жары УЗ продолжает использовать вагоны без кондиционеров. В компании отметили, что отказ от них привел бы к еще большему дефициту билетов, а модернизация всего парка требует многих лет работы.
Также перевозчик рассказал, как проверить наличие кондиционера при покупке билета и что делать, если он не работает или пассажиру стало плохо из-за жары.