Пальто для бульдога и воск для усов: какие странные вещи забывают пассажиры в поездах УЗ

Главное: Обращений стало больше: В разгар летнего сезона отпусков в УЗ резко увеличилось количество пассажиров, забывающих свои вещи в поездах или на вокзалах.

В разгар летнего сезона отпусков в УЗ резко увеличилось количество пассажиров, забывающих свои вещи в поездах или на вокзалах. Экзотические находки: Кроме привычных гаджетов, ключей и документов проводники находили в купе довольно необычные предметы.

Кроме привычных гаджетов, ключей и документов проводники находили в купе довольно необычные предметы. Спасение игрушек: Особое внимание железнодорожники уделяют розыску детских игрушек - за первое полугодие 2026 года малышам вернули 52 любимца.

Особое внимание железнодорожники уделяют розыску детских игрушек - за первое полугодие 2026 года малышам вернули 52 любимца. Успешная статистика: Всего в январе-июне сотрудники компании разыскали и вернули пассажирам около 3200 потерянных вещей.

Всего в январе-июне сотрудники компании разыскали и вернули пассажирам около 3200 потерянных вещей. Что делать в случае потери: Если вещь все же забыли, подать заявку на ее розыск можно через специальный онлайн-сервис на сайте "Укрзализныци".

Какие необычные вещи оставляют в поездах

В компании рассказали, что в последнее время пассажиры забывали в вагонах не только привычные личные вещи, но и экзотические предметы.

Среди необычных находок :

посох из дерева, украшенный кристаллом;

воск для усов;

пальто для бульдога;

ошейник с бриллиантом;

комбинация Victoria's Secret.

Впрочем, чаще всего пассажиры все же оставляют более обыденные вещи: наушники и зарядные кейсы к ним, очки, кошельки, ключи и документы.

Находки, которые радуют железнодорожников

По словам работников "Укрзализныци", наиболее внимательно они ищут потерянные детские игрушки, ведь понимают, насколько они важны для маленьких пассажиров.

Только за первые шесть месяцев 2026 года удалось вернуть владельцам 52 игрушки. Среди них: капибара, Стич, черная пантера Багира, белая альпака, пожарная машина и динозавр.

"Да, мы знаем имя каждой игрушки, ведь это важный элемент для розыска", - отмечают в "Укрзализныце".

Сколько вещей удалось вернуть

Всего с января до конці июня работники "Укрзализныци" вернули пассажирам около 3200 потерянных вещей.

В компании отметили, что с началом отпускного сезона количество обращений постоянно растет, поэтому пассажирам советуют внимательно проверять купе перед выходом из поезда и не забывать вещи на полках, под сиденьями, под подушками или в уборных.

Если вещь все-таки осталась в поезде или на вокзале, подать заявку на ее поиск можно через онлайн-сервис поиска забытых вещей на сайте "Укрзализныци".