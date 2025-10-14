Паливна криза в РФ. Де найбільш відчутні наслідки ударів по НПЗ
Наслідки ударів України по російських нафтопереробних заводах найбільш відчутні в глибинці Росії. Водночас в Москві ціни зростають повільніше.
Про це повідомив високопосадовець НАТО, повідомляє кореспондент РБК-Україна.
"Путін, на мою думку, дуже старанно працював над тим, щоб наслідки відчувалися переважно далеко від Москви та Санкт-Петербурга. Саме тому більшість солдатів набирають за межами Москви", - зазначив він.
Представник Альянсу наголосив, ціни на бензин в Росії через удари України по російській нафто- та газопереробці помітно зростають. При цьому він зауважив, що це відбувається переважно не в Москві, де намагаються тримати ціни низькими, щоб еліта відчувала менший вплив.
"В глибинці Росії наслідки відчутні сильніше, тоді як Путін, його оточення та еліта, що є центральними для його влади, відчувають набагато менший дискомфорт", - розповів посадовець НАТО.
Паливна криза у Росії
Нагадаємо, проблеми з бензином у країні-агресорці почалися після серії потужних ударів українських безпілотників по НПЗ.
В результаті у деяких регіонах Росії і на тимчасово окупованих територіях запровадили обмеження на продаж бензину. Крім того, російська влада заборонила експорт палива.
На тлі паливної кризи російські заправки почали масово закриватися. Йдеться, зокрема, і про АЗС у Москві.
Щонайменше 57 регіонів Росії відчули на собі паливну кризу, яка накрила країну після посилення українських атак на нафтопереробні заводи.
Зазначимо, що Росія відновила постачання бензину з Білорусі через Петербурзьку біржу. Це сталося після перерви майже в рік через "високий попит та позапланову зупинку нафтопереробних заводів".