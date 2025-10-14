Топливный кризис в РФ. Где наиболее ощутимы последствия ударов по НПЗ
Последствия ударов Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам наиболее ощутимы в глубинке России. В то же время в Москве цены растут медленнее.
Об этом сообщил высокопоставленный чиновник НАТО, сообщает корреспондент РБК-Украина.
"Путин, по моему мнению, очень усердно работал над тем, чтобы последствия ощущались преимущественно вдали от Москвы и Санкт-Петербурга. Именно поэтому большинство солдат набирают за пределами Москвы", - отметил он.
Представитель Альянса отметил, цены на бензин в России из-за ударов Украины по российской нефте- и газопереработке заметно растут. При этом он отметил, что это происходит преимущественно не в Москве, где пытаются держать цены низкими, чтобы элита чувствовала меньшее влияние.
"В глубинке России последствия ощутимы сильнее, тогда как Путин, его окружение и элита, которые являются центральными для его власти, испытывают гораздо меньший дискомфорт", - рассказал чиновник НАТО.
Топливный кризис в России
Напомним, проблемы с бензином в стране-агрессоре начались после серии мощных ударов украинских беспилотников по НПЗ.
В результате в некоторых регионах России и на временно оккупированных территориях ввели ограничения на продажу бензина. Кроме того, российские власти запретили экспорт топлива.
На фоне топливного кризиса российские заправки начали массово закрываться. Речь идет, в частности, и об АЗС в Москве.
По меньшей мере 57 регионов России ощутили на себе топливный кризис, который накрыл страну после усиления украинских атак на нефтеперерабатывающие заводы.
Отметим, что Россия возобновила поставки бензина из Беларуси через Петербургскую биржу. Это произошло после перерыва почти в год из-за "высокого спроса и внеплановой остановки нефтеперерабатывающих заводов".