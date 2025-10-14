Последствия ударов Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам наиболее ощутимы в глубинке России. В то же время в Москве цены растут медленнее.

"Путин, по моему мнению, очень усердно работал над тем, чтобы последствия ощущались преимущественно вдали от Москвы и Санкт-Петербурга. Именно поэтому большинство солдат набирают за пределами Москвы", - отметил он.

Представитель Альянса отметил, цены на бензин в России из-за ударов Украины по российской нефте- и газопереработке заметно растут. При этом он отметил, что это происходит преимущественно не в Москве, где пытаются держать цены низкими, чтобы элита чувствовала меньшее влияние.

"В глубинке России последствия ощутимы сильнее, тогда как Путин, его окружение и элита, которые являются центральными для его власти, испытывают гораздо меньший дискомфорт", - рассказал чиновник НАТО.