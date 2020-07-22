Пальчевский призвал власть разобраться, кто стоит за терактом в Луцке

Бизнесмен и лидер партии "Перемога Пальчевского" Андрей Пальчевский назвал положительными действия президента во время захвата заложников в Луцке, но так же призвал разобраться - кто стоит за терактом.

Об этом он заявил на своей странице в Facebook.

"Так что же это было вчера в Луцке? Был ли президент Зеленский в курсе того, кто и зачем это сделал? Лично действия президента я поддерживаю. Он не открыл ящик Пандоры, а спас жизни. Он не знал, постанова это была или нет. Об этом мы узнаем в ближайшее время. А сейчас, как президент, он должен разобраться, что же это было", - сказал Пальчевский.

Кроме того, он обратил внимание на череду чрезвычайных событий, виновники которых так и не были наказаны.

"Почему выстраивается у нас, у украинцев, тонкая, но непрерывная нить такого рода событий? Керченский пролив и посылка моряков. Бабченко, которого убивают, а потом он "воскресает". Мост Метро, который минируют, а потом под аплодисменты с катерами, вертолетами и со знаменем министры начинают торговать своими лицами", - добавил он.

Напомним, 21 июля террорист Максим Кривош захватил автобус с заложниками в Луцке; он также угрожал применить оружие в случае штурма и выдвинул ряд требований, в том числе президенту Украины Владимиру Зеленскому.

После разговора с президентом он отпустил заложников и сдался правоохранителям; люди были освобождены спустя 12 часов после захват, пострадавших не было.

Как писало РБК-Украина, в МВД объяснили, почему президент Владимир Зеленский выполнил требование террориста из Луцка.

Отметим, появились фото салона автобуса, в котором террорист удерживал заложников.