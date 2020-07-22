ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Появились фото салона автобуса, в котором террорист удерживал заложников

Луцк, Среда 22 июля 2020 03:08
Появились фото салона автобуса, в котором террорист удерживал заложников
Фото: автобус, в котором удерживались заложники (facebook.com/anton.gerashchenko.7)
Автор: Надежда Собенко

Криминалисты на месте теракта будут работать всю ночь

В Луцке на месте, где 21 июля Максим Кривош удерживал в заложниках пассажиров автобуса "Берестечко - Краснилов", начали работу криминалисты. Они будут работать всю ночь.

Об этом в Facebook написал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Украина готовится отходить ко сну, а на месте теракта в Луцке всю ночь будут работать полицейские-криминалисты. С каждой единицы оружия, с каждой гранаты будут сняты отпечатки пальцев, найденные все волоски, пылинки и следы ДНК для определения возможных сообщников и поиска источников происхождения огнестрела", - написал он.

По его словам, предвилится большая работа по восстановлению всей картины событий.

Фото: криминалисты на месте теракта в Луцке будут работать всю ночь (facebook.com/anton.gerashchenko.7)

Напомним, 21 июля около 10 утра в Луцке вооруженный мужчина захватил рейсовый автобус с 13 пассажирами. Их он взял в заложники.

Террорист требовал от украинских топ-чиновников публично объявить себя "террористами в законе".

Одно из требований Кривоша выполнил президент Владимир Зеленский, который записал и опубликовал у себя в Facebook соответствующее видео, но удалил его сразу после штурма автобуса.

Около 21:40 мужчина начал выпускать заложников, после чего его задержали.

СБУ квалифицировала захват заложников в Луцке как теракт.

Также РБК-Украина писало, что Зеленский раскрыл подробности переговоров с луцким террористом

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Луцкзахват заложников
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь