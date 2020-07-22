В МВД объяснили, почему Зеленский выполнил требование террориста из Луцка

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Геращенко считает, что от злоумышленника можно было ожидать чего угодно

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский сделал все правильно, когда выполнил одно из требований террориста, который захватил общественный автобус в Луцке. Он считает, что от злоумышленника можно было ожидать чего угодно.

Об этом Антон Геращенко рассказал в эфире "Сниданка с 1+1".

По его словам, террорист с псевдонимом Максим Плохой имел у себя оружие, из которого даже открывал огонь из окон автобуса и однажды чуть не попал в первого заместителя начальника полиции Евгения Коваля.

"Я могу сказать, что президент сделал все правильно. Самое дорогое, что у нас есть, - это жизнь людей. Другие действия могли привести к неконтролируемой агрессии террориста", - сказал Геращенко.

Также он добавил, что президент выполнив требование террориста, сделал условия, чтобы злоумышленник сдался.

Напомним, вчера, 21 июля террорист захватил автобус в Луцке с 13 заложниками и 12 часов их удерживал. Среди пассажиров были беременная женщина, ребенок и люди пожилого возраста. Злоумышленник сообщал, что имеет огнестрельное оружие и взрывчатку, которую угрожает взорвать, если не выполнят его требований.

В частности, он требовал от президента рекомендовать смотреть американский фильм "Земляне" 2005 года. Зеленский требование выполнил. Террорист сдался около десяти вечера.

Напомним, Зеленский рассказал подробности своего разговора с Максимом Кривошем, который держал заложников в автобусе в центре Луцка.

СБУ квалифицировала захват заложников в Луцке как теракт.