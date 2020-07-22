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Луцкий террорист ранее находился под наблюдением правоохранителей, - Нацполиция

Луцк, Среда 22 июля 2020 12:30
Луцкий террорист ранее находился под наблюдением правоохранителей, - Нацполиция
Фото: задержание террориста (twitter.com AvakovArsen)
Автор: Марианна Присяжнюк

СБУ уже допросила задержанного

Террорист, который вчера захватил автобус с заложниками в центре Луцка, ранее уже находился под наблюдением правоохранительных органов. Однако в последнее время необходимости в постоянном контроле образа жизни подозреваемого не было.

Об этом сказал начальник Главного управления Национальной полиции в Волынской области Юрий Крошко.

"В поле зрения он (террорист, - ред.) был, в пределах полномочий Национальной полиции осуществлялся надзор, но в последнее время такой необходимости не было", - отметил он.

Кроме того, начальник Управления СБУ в Волынской области Павел Данюков сообщил, ночью Служба безопасности Украины провела допрос подозреваемого.

"В ночное время был проведен допрос. Пока о сотрудничестве речи не было. После второго-третьего допроса можно будет говорить", - сказал Данюков.

Напомним, захватившему вчера автобус с пассажирами в Луцке террористу сегодня объявят о подозрении. Уже завтра суд изберет ему меру пресечения.

Как писало РБК-Украина, в МВД объяснили, почему президент Владимир Зеленский выполнил требование террориста из Луцка.

Отметим, появились фото салона автобуса, в котором террорист удерживал заложников.

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