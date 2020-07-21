Заложников в Луцке удерживают уже 9 часов: что известно на данный момент

Фото: захваченный автобус в Луцке (konkurent.ua)

По предварительным данным, заложники не пострадали

Житель Ровенской области Максим Кривош уже на протяжении девяти часов удерживает заложников в Луцке. На месте инцидента до сих пор раздаются выстрелы и взрывы, заложники не пострадали.

РБК-Украина собрало актуальную информацию о захвате автобуса в Луцке по состоянию на данный момент.

Заложникам передали воду

Стали известны первые результаты переговоров с Кривошем. Он разрешил передать воду для заложников. Воду передал первый замглавы Национальной полиции Украины Евгений Коваль.

СБУ расценила захват заложников в Луцке как теракт

Служба безопасности Украины открыла свое уголовное производство. По словам главы СБУ Ивана Баканова, захват заложников будет расследоваться как террористический акт. Он также добавил, что на все вопросы по поводу переговоров ответят после того, как заложники будут в безопасности.

Террорист вышел на контакт

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что с Кривошем "есть контакт" и с ним общаются постоянно. Со слов террориста, все заложники находятся в нормальном состоянии, а Аваков надеется, что ситуация будет "так или и иначе" решена в ближайшее время.

Он также отметил, что полиция общалась с его родственниками и друзьями. Дополнительные детали Аваков не привел, сославшись на напряженность ситуации и на то, что Кривош тоже следит за информационным полем вокруг захвата заложников и его персоны.

Информация о психиатрическом лечении оказалась недостоверной

Аваков на коротком брифинге успел также опровергнуть ранее распространенную информацию о том, что Кривош якобы проходил психиатрическое лечение. Также он исключил связь между захватом заложников в Луцке и сегодняшним взрывом в районе станции метро "Минская" в Киеве.

О возможной второй бомбе пока ничего неизвестно

Правоохранители проверяют информацию о якобы еще одной бомбе в Луцке, однако пока нет подтверждений. На данный момент они пытаются отследить маршрут передвижения Кривоша, чтобы установить, где именно взрывное устройство может быть установлено.

По словам замминистра внутренних дел Антона Геращенко, террорист пытался сбить квадрокоптер Службы безопасности Украины.

В центре Луцка прогремели взрывы

Стало известно, что на месте, где стоит захваченный автобус, прогремело несколько взрывов. Геращенко полагает, что это взрывались взрывные пакеты.