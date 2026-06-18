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Горят установки и энергоблоки: Reuters узнало последствия удара по Московскому НПЗ

18:27 18.06.2026 Чт
2 мин
Под ударом оказался самый важный объект завода
aimg Валерий Ульяненко
Горят установки и энергоблоки: Reuters узнало последствия удара по Московскому НПЗ Фото: атакованный Московский НПЗ (t.me/exilenova_plus)
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Атака дронов на Московский НПЗ "Газпромнефти" 18 июня повредила технологические установки и вызвала многочисленные пожары на территории завода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Источники агентства сообщили, что в результате удара был поврежден нефтеперерабатывающий блок комбинированного производства Euro+, введенный в эксплуатацию в 2020 году в рамках программы модернизации завода.

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Также под ударом оказались некоторые вспомогательные энергоблоки, межблочные трубопроводы и вторичные технологические установки, связанные с работой Euro+. Кроме того, были повреждены и загорелись резервуары для хранения нефтепродуктов.

Reuters пишет, что в 2024 году Московский НПЗ переработал 11,6 млн тонн сырой нефти, или около 230 000 баррелей в сутки, произведя 2,9 млн тонн бензина, 3,2 млн тонн дизельного топлива и 1,3 млн тонн битума.

Что известно об установке Euro+

Euro+ - это ключевая технологическая установка завода, которая объединяет несколько этапов переработки нефти в единый производственный цикл.

На ней осуществляется первичная переработка нефти, очистка нефтепродуктов от примесей и производство высокооктановых компонентов бензина.

Установка заменила ряд устаревших технологий и обеспечивает значительную часть мощностей предприятия по выпуску бензина, дизельного топлива и других нефтепродуктов. Благодаря своей роли в работе завода Euro+ считается одним из его важнейших производственных объектов.

Атака на Москву 18 июня

Напомним, сегодня ночью и утром Москву атаковали беспилотники. Одной из ключевых целей стал Московский нефтеперерабатывающий завод в районе Капотни.

В соцсетях появились многочисленные видео с последствиями удара. На них запечатлено попадание в один из резервуаров Московского НПЗ и масштабный пожар на территории предприятия.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Силы обороны во второй раз за неделю нанесли удар по Московскому НПЗ. По его словам, это является сигналом для России о необходимости завершить войну.

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