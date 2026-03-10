Палали склади, станція РЕБ і не тільки. ЗСУ вдарили по стратегічних цілях росіян

"У ніч на 10 березня підрозділи Сил оборони України завдали серії уражень по військових об’єктах противника. Українські ударні БпЛА успішно атакували склади пально-мастильних матеріалів поблизу Коптєвого та Макіївки, а також станцію радіоелектронної боротьби в районі Донецька", - зазначили у Генштабі.

Крім того, ЗСУ уразили пункт управління ударними дронами росіян неподалік Мирнограда, підрозділ артилерії ворога в околицях Сухецького та гармату біля Дорожнянки Донецької області.

Також українські військові успішно вдарили по скупченню живої сили противника у районах Новомиколаївки, Селидового та Покровська.

"Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на послаблення наступальних можливостей і зниження бойового потенціалу російського агресора", - додали у Генштабі.