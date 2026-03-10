Горели склады, станция РЭБ и не только. ВСУ ударили по стратегическим целям россиян

"В ночь на 10 марта подразделения Сил обороны Украины нанесли серии поражений по военным объектам противника. Украинские ударные БпЛА успешно атаковали склады горюче-смазочных материалов вблизи Коптевого и Макеевки, а также станцию радиоэлектронной борьбы в районе Донецка", - отметили в Генштабе.

Кроме того, ВСУ поразили пункт управления ударными дронами россиян неподалеку Мирнограда, подразделение артиллерии врага в окрестностях Сухецкого и пушку возле Дорожнянки Донецкой области.

Также украинские военные успешно ударили по скоплению живой силы противника в районах Новониколаевки, Селидово и Покровска.

"Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно осуществлять мероприятия, направленные на ослабление наступательных возможностей и снижение боевого потенциала российского агрессора", - добавили в Генштабе.