Палали склади, станція РЕБ і не тільки. ЗСУ вдарили по стратегічних цілях росіян

14:15 10.03.2026 Вт
2 хв
Українські військові "мінуснули" кілька важливих цілей росіян
aimg Костянтин Широкун
Палали склади, станція РЕБ і не тільки. ЗСУ вдарили по стратегічних цілях росіян Фото: ЗСУ вдарили по стратегічних цілях росіян (росЗМІ)

Українські військові уразили паливні склади, а також артилерію та станцію РЕБ росіян на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генштабу ЗСУ.

Читайте також: "Спіймали" ворога на гарячому: удар по Донецькому аеропорту зірвав виліт дронів

"У ніч на 10 березня підрозділи Сил оборони України завдали серії уражень по військових об’єктах противника. Українські ударні БпЛА успішно атакували склади пально-мастильних матеріалів поблизу Коптєвого та Макіївки, а також станцію радіоелектронної боротьби в районі Донецька", - зазначили у Генштабі.

Крім того, ЗСУ уразили пункт управління ударними дронами росіян неподалік Мирнограда, підрозділ артилерії ворога в околицях Сухецького та гармату біля Дорожнянки Донецької області.

Також українські військові успішно вдарили по скупченню живої сили противника у районах Новомиколаївки, Селидового та Покровська.

"Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на послаблення наступальних можливостей і зниження бойового потенціалу російського агресора", - додали у Генштабі.

Успішні удари по тилах ворога

Сили оборони України систематично знищують логістику та озброєння ворога. Так, нещодавно стало відомо, що РФ втратила 54 засоби ППО внаслідок роботи Сил безпілотних систем.

Також українські дрони успішно "засліпили" ворожу протиповітряну оборону, уразивши ключові радіолокаційні станції. Окрім того, було зафіксовано атаку дронів на станцію перекачування палива, що ускладнило постачання окупаційних військ.

Окремим досягненням стало ураження морського тральщика та іншої техніки загарбників, що суттєво послабило спроможності флоту РФ у Чорному морі.

