Горели склады, станция РЭБ и не только. ВСУ ударили по стратегическим целям россиян
Украинские военные поразили топливные склады, а также артиллерию и станцию РЭБ россиян на временно оккупированных территориях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генштаба ВСУ.
"В ночь на 10 марта подразделения Сил обороны Украины нанесли серии поражений по военным объектам противника. Украинские ударные БпЛА успешно атаковали склады горюче-смазочных материалов вблизи Коптевого и Макеевки, а также станцию радиоэлектронной борьбы в районе Донецка", - отметили в Генштабе.
Кроме того, ВСУ поразили пункт управления ударными дронами россиян неподалеку Мирнограда, подразделение артиллерии врага в окрестностях Сухецкого и пушку возле Дорожнянки Донецкой области.
Также украинские военные успешно ударили по скоплению живой силы противника в районах Новониколаевки, Селидово и Покровска.
"Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно осуществлять мероприятия, направленные на ослабление наступательных возможностей и снижение боевого потенциала российского агрессора", - добавили в Генштабе.
Успешные удары по тылам врага
Силы обороны Украины систематически уничтожают логистику и вооружение врага. Так, недавно стало известно, что РФ потеряла 54 средства ПВО в результате работы Сил беспилотных систем.
Также украинские дроны успешно "ослепили" вражескую противовоздушную оборону, поразив ключевые радиолокационные станции. Кроме того, была зафиксирована атака дронов на станцию перекачки топлива, что усложнило снабжение оккупационных войск.
Отдельным достижением стало поражение морского тральщика и другой техники захватчиков, что существенно ослабило способности флота РФ в Черном море.