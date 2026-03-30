Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Палає вже восьму добу: супутник показав наслідки нових ударів по нафтотерміналу в Приморську

22:47 30.03.2026 Пн
Вогонь охопив нові резервуари заводу "Новатек-Усть-Луга"
aimg Катерина Коваль
Фото: нафтосховище в Усть-Лузі, Росія (Getty Images)

У російських портах Приморськ та Усть-Луга (Ленінградська область) продовжуються масштабні пожежі на нафтових терміналах. Після нових українських ударів 29 березня зайнялися резервуари, які раніше не були уражені.

Що показали супутникові знімки

На супутникових знімках Planet Labs, зроблених 30 березня, видно наслідки ударів по двох ключових нафтових об’єктах у Ленінградській області.

  • Усть-Луга: після атаки 29 березня загорілися резервуари заводу "Новатек-Усть-Луга", які раніше не постраждали. Пожежа на терміналі триває.

Фото: пожежа на заводі в Усть-Лузі (Planet Labs, "Схеми")

  • Приморськ: на терміналі "Транснафти" пошкоджено щонайменше 8 із 18 резервуарів. Частина з них догорає.

Фото: дим від пожежі на терміналі в Приморську (Planet Labs, "Схеми")

Загальна вартість нафти, що зберігалася в уражених місткостях, могла сягати близько 160 млн доларів.

Удари по нафтовій інфраструктурі

У ніч на 29 березня Сили оборони України завдали нових ударів по нафтових терміналах у Ленінградській області. Це стало продовженням серії атак, розпочатої 23 березня, коли безпілотники СБУ та інших підрозділів влучили по цих об’єктах.

Відтоді пожежі в Приморську та Усть-Лузі тривають із перервами, періодично спалахуючи з новою силою після додаткових ударів.

Значення об’єктів для російського експорту

Порт Приморськ є найбільшим нафтовим портом Росії на Балтійському морі. Через нього проходить значна частина поставок нафти на зовнішні ринки, зокрема й через "тіньовий флот". Термінал "Новатек-Усть-Луга" забезпечує перевалку зрідженого газу та нафтопродуктів.

Нагадаємо, перший удар по нафтовому терміналу в Приморську Сили оборони завдали 23 березня. Тоді вогонь охопив частину резервуарів, а відвантаження палива було тимчасово припинено. Пожежа тривала кілька діб, а 27 березня зафіксували нове загострення після чергової атаки.

Удари безпілотників змусили Росію тимчасово призупинити відвантаження нафти через обидва порти - Приморськ та Усть-Лугу. Інфраструктура зазнала суттєвих пошкоджень, на об’єктах виникли пожежі.

У ніч на 26 березня українські дрони також атакували Кірішський нафтопереробний завод у Ленінградській області, а також уразили радіолокаційний комплекс "Валдай" у Криму та бойовий криголам ФСБ.

Після атак безпілотників Росія тимчасово зупиняла експорт нафти через порти Приморськ і Усть-Луга. Удари спричинили пожежі та перебої в роботі інфраструктури.

