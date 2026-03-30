Палає вже восьму добу: супутник показав наслідки нових ударів по нафтотерміналу в Приморську

У російських портах Приморськ та Усть-Луга (Ленінградська область) продовжуються масштабні пожежі на нафтових терміналах. Після нових українських ударів 29 березня зайнялися резервуари, які раніше не були уражені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Радіо Свобода.
На супутникових знімках Planet Labs, зроблених 30 березня, видно наслідки ударів по двох ключових нафтових об’єктах у Ленінградській області.
Усть-Луга: після атаки 29 березня загорілися резервуари заводу "Новатек-Усть-Луга", які раніше не постраждали. Пожежа на терміналі триває.
Приморськ: на терміналі "Транснафти" пошкоджено щонайменше 8 із 18 резервуарів. Частина з них догорає.
Фото: дим від пожежі на терміналі в Приморську (Planet Labs, "Схеми")
Загальна вартість нафти, що зберігалася в уражених місткостях, могла сягати близько 160 млн доларів.
У ніч на 29 березня Сили оборони України завдали нових ударів по нафтових терміналах у Ленінградській області. Це стало продовженням серії атак, розпочатої 23 березня, коли безпілотники СБУ та інших підрозділів влучили по цих об’єктах.
Відтоді пожежі в Приморську та Усть-Лузі тривають із перервами, періодично спалахуючи з новою силою після додаткових ударів.
Порт Приморськ є найбільшим нафтовим портом Росії на Балтійському морі. Через нього проходить значна частина поставок нафти на зовнішні ринки, зокрема й через "тіньовий флот". Термінал "Новатек-Усть-Луга" забезпечує перевалку зрідженого газу та нафтопродуктів.
Нагадаємо, перший удар по нафтовому терміналу в Приморську Сили оборони завдали 23 березня. Тоді вогонь охопив частину резервуарів, а відвантаження палива було тимчасово припинено. Пожежа тривала кілька діб, а 27 березня зафіксували нове загострення після чергової атаки.
Удари безпілотників змусили Росію тимчасово призупинити відвантаження нафти через обидва порти - Приморськ та Усть-Лугу. Інфраструктура зазнала суттєвих пошкоджень, на об’єктах виникли пожежі.
У ніч на 26 березня українські дрони також атакували Кірішський нафтопереробний завод у Ленінградській області, а також уразили радіолокаційний комплекс "Валдай" у Криму та бойовий криголам ФСБ.
