Пылает уже восьмые сутки: спутник показал последствия новых ударов по терминалу в Приморске

В российских портах Приморск и Усть-Луга (Ленинградская область) продолжаются масштабные пожары на нефтяных терминалах. После новых украинских ударов 29 марта загорелись резервуары, которые ранее не были поражены.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Радио Свобода.
На спутниковых снимках Planet Labs, сделанных 30 марта, видны последствия ударов по двум ключевым нефтяным объектам в Ленинградской области.
Усть-Луга: после атаки 29 марта загорелись резервуары завода "Новатэк-Усть-Луга", которые ранее не пострадали. Пожар на терминале продолжается.
Приморск: на терминале "Транснефти" повреждены по меньшей мере 8 из 18 резервуаров. Часть из них догорает.
Фото: дым от пожара на терминале в Приморске (Planet Labs, "Схемы")
Общая стоимость нефти, хранившейся в пораженных емкостях, могла достигать около 160 млн долларов.
В ночь на 29 марта Силы обороны Украины нанесли новые удары по нефтяным терминалам в Ленинградской области. Это стало продолжением серии атак, начатой 23 марта, когда беспилотники СБУ и других подразделений попали по этим объектам.
С тех пор пожары в Приморске и Усть-Луге продолжаются с перерывами, периодически вспыхивая с новой силой после дополнительных ударов.
Порт Приморск является крупнейшим нефтяным портом России на Балтийском море. Через него проходит значительная часть поставок нефти на внешние рынки, в том числе и через "теневой флот". Терминал "Новатэк-Усть-Луга" обеспечивает перевалку сжиженного газа и нефтепродуктов.
Напомним, первый удар по нефтяному терминалу в Приморске Силы обороны нанесли 23 марта. Тогда огонь охватил часть резервуаров, а отгрузка топлива была временно приостановлена. Пожар продолжался несколько суток, а 27 марта зафиксировали новое обострение после очередной атаки.
Удары беспилотников заставили Россию временно приостановить отгрузку нефти через оба порта - Приморск и Усть-Лугу. Инфраструктура получила существенные повреждения, на объектах возникли пожары.
В ночь на 26 марта украинские дроны также атаковали Киришский нефтеперерабатывающий завод в Ленинградской области, а также поразили радиолокационный комплекс "Валдай" в Крыму и боевой ледокол ФСБ.
