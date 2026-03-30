Єдиний НПЗ Грузії повністю відмовляється від російської нафти: у чому причина

20:14 30.03.2026 Пн
2 хв
На шляху до повної відмови ще є одна незначна перешкода
aimg Валерій Ульяненко
Єдиний НПЗ Грузії повністю відмовляється від російської нафти: у чому причина Фото: НПЗ Грузії на шляху до повної відмови від нафти РФ (Getty Images)

Нафтопереробний завод у Кулеві грузинської компанії Black Sea Petroleum (BSP) повністю відмовиться від російської нафти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Business Media.

Читайте також: РФ доставила до "Атлантиди" першу партію нафти: кому насправді призначався вантаж палива

"Ми повністю замінимо російську нафту на нафту з Туркменістану, а потім ще й Казахстану, що дасть нам змогу експортувати продукцію в ЄС", - заявив CEO BSP Давид Поцхверія.

Він наголосив, що зараз в ЄС заборонено імпорт нафтопродуктів, отриманих із російської нафти. Водночас Поцхверія пояснив, що стратегічною метою компанії є саме експорт на європейський ринок.

CEO BSP зазначив, що перешкодою для повної відмови від нафти країни-агресорки є затримка початку транзиту туркменської нафти до Грузії з боку Азербайджану.

"Я, звичайно, сподіваюся, що це питання буде вирішене найближчим часом, і ми зможемо запустити це залізничне сполучення, за яким піде казахстанська нафта і так далі", - сказав він.

Цього місяця ЄС вніс BSP до попереднього списку компаній, які перебувають під санкціями за імпорт і переробку російської нафти.

У жовтні минулого року "Роснефть" доставила в порт Кулеві для подальшої переробки на заводі BSP 105 тисяч тонн нафти.

Нагадаємо, нещодавно США тимчасово послабили санкції проти російської нафти та нафтопродуктів. Дозвіл поширюється виключно на нафту, завантажену на судна до 12 березня, а продаж дозволено до 11 квітня.

Згідно з оцінками дипломатичного джерела РБК-Україна, такий крок навряд чи стабілізує світові ринки, однак може дозволити Кремлю довше фінансувати війну.

Зазначимо, 24 березня Bloomberg писало, що доходи Росії від продажу нафти повернулися до рівня березня 2022 року. За даними видання, середньодобовий дохід Москви від експорту сировини в березні зріс удвічі порівняно з початком року - зі 135 млн до 270 млн доларів.

