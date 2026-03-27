Пожежа на нафтотерміналі Приморська спалахнула з новою силою: супутникові знімки

У російському порту Приморськ (Ленінградська область) пожежа на нафтовому терміналі триває вже п’яту добу. У ніч на 27 березня вогонь набрав нової сили після чергової атаки безпілотників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Схеми" (Радіо Свобода).
За даними з супутникових знімків Planet Labs, у ніч на 27 березня на нафтовому терміналі в Приморську було зафіксовано нове загострення пожежі. Вогонь, який не вщухав із 23 березня, посилився після чергової атаки безпілотників.
На знімках видно, що полум’я охопило нові ділянки інфраструктури порту, а густий дим підіймається над територією термінала.
Нагадаємо, у ніч проти 23 березня безпілотники Служби безпеки України (Центр спецоперацій "Альфа") спільно з іншими підрозділами Сил оборони атакували нафтовий термінал у Приморську. Тоді на об’єкті спалахнула масштабна пожежа, яка триває досі.
Порт Приморськ - найбільший нафтовий порт Росії на Балтійському морі та ключовий експортний хаб. Через нього проходить значна частина поставок нафти на зовнішні ринки, зокрема й через так званий "тіньовий флот". Лише у 2025 році через термінал перевалили понад 46,6 мільйона тонн нафти.
Після першого удару відвантаження палива з термінала тимчасово припинили. За даними Bloomberg, порт частково відновив роботу.
Нагадаємо, це не єдиний удар по російських об’єктах у регіоні за останні дні. У ніч на четвер, 26 березня, Сили оборони України завдали удару по Кірішському нафтопереробному заводу у Ленінградській області. Цей НПЗ є одним із найбільших постачальників пального для північно-західного регіону Росії.
Крім того, українські дрони атакували унікальний бойовий криголам ФСБ, який використовувався для забезпечення навігації "тіньового флоту" РФ у Балтійському морі — ключового інструменту для обходу нафтових санкцій.
Також Сили оборони уразили ворожий радіолокаційний комплекс "Валдай" у тимчасово окупованому Криму - в районі Гвардійського. Примітно, що цей комплекс спеціально розроблений для виявлення та протидії малорозмірним дронам, якими Україна систематично атакує російські об'єкти.