Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Пожежа на нафтотерміналі Приморська спалахнула з новою силою: супутникові знімки

20:05 27.03.2026 Пт
2 хв
Українські військові поки не підтверджували причетність до чергової атаки
aimg Катерина Коваль
Фото: нафтотермінал в Росії атакували кілька раз протягом тижня (Getty Images)

У російському порту Приморськ (Ленінградська область) пожежа на нафтовому терміналі триває вже п’яту добу. У ніч на 27 березня вогонь набрав нової сили після чергової атаки безпілотників.

Що сталося вночі 27 березня

За даними з супутникових знімків Planet Labs, у ніч на 27 березня на нафтовому терміналі в Приморську було зафіксовано нове загострення пожежі. Вогонь, який не вщухав із 23 березня, посилився після чергової атаки безпілотників.

На знімках видно, що полум’я охопило нові ділянки інфраструктури порту, а густий дим підіймається над територією термінала.

Фото: пожежа на нафтовому терміналі в Приморську (Planet Labs, Радіо Свобода)

Попередній удар і наслідки

Нагадаємо, у ніч проти 23 березня безпілотники Служби безпеки України (Центр спецоперацій "Альфа") спільно з іншими підрозділами Сил оборони атакували нафтовий термінал у Приморську. Тоді на об’єкті спалахнула масштабна пожежа, яка триває досі.

Порт Приморськ - найбільший нафтовий порт Росії на Балтійському морі та ключовий експортний хаб. Через нього проходить значна частина поставок нафти на зовнішні ринки, зокрема й через так званий "тіньовий флот". Лише у 2025 році через термінал перевалили понад 46,6 мільйона тонн нафти.

Після першого удару відвантаження палива з термінала тимчасово припинили. За даними Bloomberg, порт частково відновив роботу.

Нагадаємо, це не єдиний удар по російських об’єктах у регіоні за останні дні. У ніч на четвер, 26 березня, Сили оборони України завдали удару по Кірішському нафтопереробному заводу у Ленінградській області. Цей НПЗ є одним із найбільших постачальників пального для північно-західного регіону Росії.

Крім того, українські дрони атакували унікальний бойовий криголам ФСБ, який використовувався для забезпечення навігації "тіньового флоту" РФ у Балтійському морі — ключового інструменту для обходу нафтових санкцій.

Також Сили оборони уразили ворожий радіолокаційний комплекс "Валдай" у тимчасово окупованому Криму - в районі Гвардійського. Примітно, що цей комплекс спеціально розроблений для виявлення та протидії малорозмірним дронам, якими Україна систематично атакує російські об'єкти.

