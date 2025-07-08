"Пакунок школяра": скільки грошей дадуть батькам і що можна купити для дитини

В Україні запустили новий проект "Пакунок школяра". Йдеться про грошові виплати, які допоможуть громадянам підготувати дітей до першого класу.
Докладніше про новий інструмент підтримки родин з дітьми, розмір виплат, їхнє цільове призначення та спосіб оформлення, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
У понеділок, 7 липня, про запуск нової виплати - "Пакунок школяра" - повідомив під час засідання уряду прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
"Запуск "Пакунку школяра" - це невеличка частина новацій, які також покликані створити умови для того, щоб українці залишалися жити й працювати в Україні", - зауважив посадовець.
Він розповів, що Міністерство соціальної політики України готує комплексний проект закону щодо підтримки родин з дітьми. При цьому окремі елементи нової системи Кабінет міністрів починає запроваджувати вже зараз.
У прес-службі Мінсоцполітики підтвердили, що уряд розробляє нову програму, мета якої - створити умови, за яких родини з дітьми мають державну підтримку саме там і в ті моменти, коли мають в ній найбільшу потребу.
З огляду на це (та за ініціативи президента України) Кабмін ухвалив постанову, мета якої, - підтримати родини з дітьми на етапі підготовки дитини до школи.
Йдеться про новий інструмент підтримки українців під назвою "Пакунок школяра".
Українцям пояснили, що в межах проекту "Пакунок школяра" передбачена грошова допомога в розмірі 5 тисяч гривень - на кожного першокласника.
"Ми прагнемо забезпечити підтримку сім'ям з дітьми впродовж усього періоду дорослішання дитини - від народження і до її самостійного виходу у світ. А початок шкільного життя, безперечно, є етапом, на якому така допомога вкрай необхідна", - наголосила міністр соціальної політики Оксана Жолнович.
Не залишаться поза увагою і першокласники, які поки що не знайшли свою сім'ю та перебувають у відповідних закладах - вони теж отримають цю допомогу.
У Мінсоцполітики зауважили, що важливе завдання такої підтримки - стимулювати родини, які виховують дітей, залишатися в Україні.
Тому "Пакунок школяра" буде надаватись за умови, що дитина піде навчатись саме до української школи - в офлайн форматі й на території нашої країни.
Уточнюється, що виплата в 5 тисяч гривень жодним чином не вплине на призначення житлових субсидій або ж інших соціальних допомог.
"Підготовка дитини до школи - це суттєве додаткове фінансове навантаження на родину. Адже у цей момент необхідно придбати значну кількість нових елементів - від зошитів до спортивного одягу і взуття", - нагадали українцям у міністерстві.
З огляду на це, грошова допомога в розмірі 5 тисяч гривень буде надаватись на придбання необхідного канцелярського приладдя, книжок, дитячого одягу та взуття.
У Мінсоцполітики пояснили, що виплату в межах "Пакунку школяра" будуть надавати одному з батьків - тому, хто відправляє свою дитину в перший клас.
Уточнюється, що кошти будуть зараховуватись на банківську картку зі спеціальним режимом використання.
"Тобто витратити гроші можна буде лише на товари, прив'язані до спеціальних кодів, - тих, за якими продавці ведуть свою діяльність", - зауважили у міністерстві.
Зазначається також, що "Пакунок школяра" можна буде витратити виключно у безготівковій формі - розраховуючись карткою за ті речі, які необхідні дитині для школи.
Згідно з інформацією урядовців, всі деталі та інформацію про старт подачі заявок прокомунікує Міністерство соціальної політики.
Тим часом у Міністерстві цифрової трансформації України повідомили, що:
"Інформацію про дату запуску та деталі програми "Пакунок школяра" повідомимо згодом. Стежте за нашими новинами, щоб не пропустити", - додали у Мінцифри.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в уряді хочуть платити 50 тисяч гривень всім жінкам, які народили дитину.
Крім того, ми пояснювали, як одинокі матері й батьки можуть отримувати гроші на дитину онлайн щомісяця.
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При підготовці матеріалу було використано такі джерела: публікація прем'єр-міністра Дениса Шмигаля у Facebook, публікація Міністерства соціальної політики на "Урядовому порталі", прес-служба Міністерства цифрової трансформації у Facebook.
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