"Пакунок школяра": скільки грошей дадуть батькам і що можна купити для дитини

Навіщо в Україні запроваджують "Пакунок школяра"

У понеділок, 7 липня, про запуск нової виплати - "Пакунок школяра" - повідомив під час засідання уряду прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Запуск "Пакунку школяра" - це невеличка частина новацій, які також покликані створити умови для того, щоб українці залишалися жити й працювати в Україні", - зауважив посадовець.

Він розповів, що Міністерство соціальної політики України готує комплексний проект закону щодо підтримки родин з дітьми. При цьому окремі елементи нової системи Кабінет міністрів починає запроваджувати вже зараз.

У прес-службі Мінсоцполітики підтвердили, що уряд розробляє нову програму, мета якої - створити умови, за яких родини з дітьми мають державну підтримку саме там і в ті моменти, коли мають в ній найбільшу потребу.

З огляду на це (та за ініціативи президента України) Кабмін ухвалив постанову, мета якої, - підтримати родини з дітьми на етапі підготовки дитини до школи.

Йдеться про новий інструмент підтримки українців під назвою "Пакунок школяра".

Кому та скільки грошей пропонує "Пакунок школяра"

Українцям пояснили, що в межах проекту "Пакунок школяра" передбачена грошова допомога в розмірі 5 тисяч гривень - на кожного першокласника.

"Ми прагнемо забезпечити підтримку сім'ям з дітьми впродовж усього періоду дорослішання дитини - від народження і до її самостійного виходу у світ. А початок шкільного життя, безперечно, є етапом, на якому така допомога вкрай необхідна", - наголосила міністр соціальної політики Оксана Жолнович.

Не залишаться поза увагою і першокласники, які поки що не знайшли свою сім'ю та перебувають у відповідних закладах - вони теж отримають цю допомогу.

У Мінсоцполітики зауважили, що важливе завдання такої підтримки - стимулювати родини, які виховують дітей, залишатися в Україні.

Тому "Пакунок школяра" буде надаватись за умови, що дитина піде навчатись саме до української школи - в офлайн форматі й на території нашої країни.

Уточнюється, що виплата в 5 тисяч гривень жодним чином не вплине на призначення житлових субсидій або ж інших соціальних допомог.

Хто і на що зможе витратити "Пакунок школяра"

"Підготовка дитини до школи - це суттєве додаткове фінансове навантаження на родину. Адже у цей момент необхідно придбати значну кількість нових елементів - від зошитів до спортивного одягу і взуття", - нагадали українцям у міністерстві.

З огляду на це, грошова допомога в розмірі 5 тисяч гривень буде надаватись на придбання необхідного канцелярського приладдя, книжок, дитячого одягу та взуття.

У Мінсоцполітики пояснили, що виплату в межах "Пакунку школяра" будуть надавати одному з батьків - тому, хто відправляє свою дитину в перший клас.

Уточнюється, що кошти будуть зараховуватись на банківську картку зі спеціальним режимом використання.

"Тобто витратити гроші можна буде лише на товари, прив'язані до спеціальних кодів, - тих, за якими продавці ведуть свою діяльність", - зауважили у міністерстві.

Зазначається також, що "Пакунок школяра" можна буде витратити виключно у безготівковій формі - розраховуючись карткою за ті речі, які необхідні дитині для школи.

Як подати заявку й отримати "Пакунок школяра"

Згідно з інформацією урядовців, всі деталі та інформацію про старт подачі заявок прокомунікує Міністерство соціальної політики.

Тим часом у Міністерстві цифрової трансформації України повідомили, що:

отримати "Пакунок школяра" зможуть батьки та законні представники першокласників;

заявка на отримання виплати у розмірі 5 тисяч гривень буде подаватися через "Дію".

"Інформацію про дату запуску та деталі програми "Пакунок школяра" повідомимо згодом. Стежте за нашими новинами, щоб не пропустити", - додали у Мінцифри.

Публікація Мінцифри (скриншот: facebook.com/mintsyfra)