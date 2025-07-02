В Україні змінили правила оформлення соцдопомоги: чому це важливо
Отримати соціальну допомогу в Україні стане простіше й швидше, адже внутрішнє адміністрування виплат почав здійснювати Пенсійний фонд (ПФУ).
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства соціальної політики України.
Чим важливі запроваджені зміни
Українцям розповіли, що з 1 липня 2025 року внутрішнє адміністрування соціальних допомог, які отримують українці, почав здійснювати ПФУ.
При цьому в Мінсоцполітики зауважили, що:
- в цілому для отримувачів соціальних виплат нічого не змінюється;
- зміни відбудуться виключно на рівні внутрішнього адміністрування.
"Усі, хто отримував соціальні виплати і має відповідне право, буде отримувати їх і надалі", - додали у відомстві.
Водночас збільшується кількість місць, куди можна звернутися за соціальними виплатами, які сплачуються коштом державного бюджету:
Йдеться про те, що крім ЦНАПів і працівників сільських/селищних/міських рад, можна буде звернутися ще й до найближчого сервісного центру ПФУ.
"Тож сервіси стануть доступніші", - наголосили у міністерстві.
Зазначається також, що стане швидшим розгляд заявок громадян на соціальні виплати та їх щомісячне нарахування.
"Адже він повністю цифровізується і передається Пенсійному фонду, який має одну з найпотужніших серед усіх державних органів ІТ-систему", - пояснили громадянам.
Як все працювало раніше
Згідно з інформацією Мінсоцполітики, раніше алгоритм оформлення й нарахування соцвиплат був таким:
- на районному, а потім і на обласному рівні органів соціального захисту населення формувалися паперові відомості;
- звідти вони передавалися на державний рівень (де здійснювались необхідні нарахування);
- після цього цілісна платіжна відомість знову передавалась на обласний рівень;
- тим часом область - розділяла відомості для районів;
- тільки після цього районні управління соціального захисту могли звернутися з нею до банку - для подальших нарахувань людям.
"Такий тривалий процес вимагав багато зусиль та часу. Він сповільнював отримання виплат. Також є непоодинокі випадки заборгованостей, які виникають саме через значне перевантаження органів соціального захисту населення", - пояснили українцям.
Як все працює з 1 липня
Після запроваджених з 1 липня 2025 року змін, замість обігу паперових відомостей відбувається цифровізація всіх процесів:
- після звернення людини до будь-якої доступної точки, заявка через онлайн-сервіси потраплятиме одразу в опрацювання працівнику ПФУ;
- після розгляду - відбуватиметься призначення виплати на картку людини в тому банку, де вона обслуговується.
"Завдяки цифровізації, всі заявки будуть обліковуватись онлайн і значно швидше. Це дозволить також ліквідувати накопичені борги", - зауважили у Мінсоцполітики.
Насамкінець громадянам нагадали, що звертатися до ПФУ можна:
- як онлайн (доступний портал електронних послуг і мобільний додаток);
- так і офлайн (ПФУ має понад півтисячі сервісних центрів на підконтрольній Україні території).
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що з 1 липня 2025 року в Україні стартує новий вид допомоги - базова соціальна допомога, яка об'єднає кілька видів виплат для малозабезпечених родин.
Тим часом одинокі матері й батьки можуть щомісяця отримувати гроші на дитину онлайн.
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