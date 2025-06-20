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Комуналка стане дешевшою? Хто має право оформити пільги й куди подавати заяву

П'ятниця 20 червня 2025 07:30
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Комуналка стане дешевшою? Хто має право оформити пільги й куди подавати заяву Оформити пільги на комуналку можуть не всі українці (фото: if.gov.ua)
Автор: Ірина Костенко

Деякі категорії громадян України мають право отримати знижку на оплату житлово-комунальних послуг. Для того, щоб оформити пільги, необхідно подати відповідну заяву.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію Департаменту комунікацій секретаріату Кабінету міністрів України.

Якими можуть бути пільги на оплату комуналки

В Україні пільгами на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКП) користуються понад 1,5 млн громадян.

Йдеться про законодавчо визначене право декого з українців на знижку або повну компенсацію витрат у межах встановлених соціальних нормативів.

У сфері ЖКП це може бути знижка на оплату:

  • води;
  • газу;
  • електроенергії;
  • опалення;
  • квартплати;
  • сміття тощо.

При цьому пільги можуть бути:

  • часткові або повні (наприклад 25% чи 50% або ж 100%);
  • лише на пільговика або і на членів його сім'ї також;
  • з урахуванням доходів або без нього.

"Це залежить від категорії пільговика й доходу сім'ї", - пояснили українцям.

Комуналка стане дешевшою? Хто має право оформити пільги й куди подавати заявуОсновне про пільги на оплату комуналки в Україні (інфографіка: kmu.gov.ua)

Пільги з яких послуг можуть отримати українці

В цілому українці можуть отримати пільги з таких послуг:

  • житлових - послуг з управління багатоквартирним будинком;
  • комунальних;
  • абонентського обслуговування (для споживачів комунальних послуг, що надаються за індивідуальними договорами, а також витрат на управління багатоквартирним будинком (в якому створено ОСББ чи ЖБК) і витрат на комунальні послуги в такому будинку);
  • на придбання твердого палива і скрапленого газу.

Комуналка стане дешевшою? Хто має право оформити пільги й куди подавати заявуПільги з яких послуг можна отримати в Україні (інфографіка: kmu.gov.ua)

Хто з українців має право отримати пільги

Право на пільги в Україні мають окремі категорії осіб, зокрема:

  • учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни;
  • багатодітні родини;
  • родини загиблих захисників і захисниць;
  • пенсіонери, які працювали у сільській місцевості (в освіті, медицині, бібліотеках тощо);
  • постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи та ін.

"Якщо в одному домогосподарстві пільги мають кілька людей, їх надають одному з них - тому, хто має вищий відсоток знижки", - пояснили громадянам.

Комуналка стане дешевшою? Хто має право оформити пільги й куди подавати заявуХто має право на пільги на оплату комуналки (інфографіка: kmu.gov.ua)

Куди подавати заяву, щоб оформити пільги

Подати заяву на призначення пільг можна у різний спосіб:

  • у сервісному центрі Пенсійного фонду України (ПФУ);
  • поштою;
  • через мобільний додаток ПФУ;
  • через електронний кабінет на порталі електронних послуг ПФУ.

Крім того, заяви з необхідними документам приймаються:

  • уповноваженими посадовими особами виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади або військової адміністрації;
  • посадовими особами центрів надання адміністративних послуг (ЦНАПів), які передають їх впродовж трьох робочих днів із дати їх надходження структурному підрозділу з питань соціального захисту населення / органу ПФУ.

"Перед цим потрібно бути внесеним у Реєстр осіб, які мають право на пільги", - наголосили у Департаменті комунікацій секретаріату КМУ.

Комуналка стане дешевшою? Хто має право оформити пільги й куди подавати заявуКомуналка стане дешевшою? Хто має право оформити пільги й куди подавати заявуЯк оформити пільги - хто приймає заяви (інфографіка: kmu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні перевірять правомірність пільг для більш ніж мільйона громадян.

Читайте також, як отримувачам субсидій і пільговикам дізнатись розмір виплат після нещодавнього перерахунку.

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