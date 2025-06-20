Комуналка стане дешевшою? Хто має право оформити пільги й куди подавати заяву
Деякі категорії громадян України мають право отримати знижку на оплату житлово-комунальних послуг. Для того, щоб оформити пільги, необхідно подати відповідну заяву.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію Департаменту комунікацій секретаріату Кабінету міністрів України.
Якими можуть бути пільги на оплату комуналки
В Україні пільгами на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКП) користуються понад 1,5 млн громадян.
Йдеться про законодавчо визначене право декого з українців на знижку або повну компенсацію витрат у межах встановлених соціальних нормативів.
У сфері ЖКП це може бути знижка на оплату:
- води;
- газу;
- електроенергії;
- опалення;
- квартплати;
- сміття тощо.
При цьому пільги можуть бути:
- часткові або повні (наприклад 25% чи 50% або ж 100%);
- лише на пільговика або і на членів його сім'ї також;
- з урахуванням доходів або без нього.
"Це залежить від категорії пільговика й доходу сім'ї", - пояснили українцям.
Основне про пільги на оплату комуналки в Україні (інфографіка: kmu.gov.ua)
Пільги з яких послуг можуть отримати українці
В цілому українці можуть отримати пільги з таких послуг:
- житлових - послуг з управління багатоквартирним будинком;
- комунальних;
- абонентського обслуговування (для споживачів комунальних послуг, що надаються за індивідуальними договорами, а також витрат на управління багатоквартирним будинком (в якому створено ОСББ чи ЖБК) і витрат на комунальні послуги в такому будинку);
- на придбання твердого палива і скрапленого газу.
Пільги з яких послуг можна отримати в Україні (інфографіка: kmu.gov.ua)
Хто з українців має право отримати пільги
Право на пільги в Україні мають окремі категорії осіб, зокрема:
- учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни;
- багатодітні родини;
- родини загиблих захисників і захисниць;
- пенсіонери, які працювали у сільській місцевості (в освіті, медицині, бібліотеках тощо);
- постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи та ін.
"Якщо в одному домогосподарстві пільги мають кілька людей, їх надають одному з них - тому, хто має вищий відсоток знижки", - пояснили громадянам.
Хто має право на пільги на оплату комуналки (інфографіка: kmu.gov.ua)
Куди подавати заяву, щоб оформити пільги
Подати заяву на призначення пільг можна у різний спосіб:
- у сервісному центрі Пенсійного фонду України (ПФУ);
- поштою;
- через мобільний додаток ПФУ;
- через електронний кабінет на порталі електронних послуг ПФУ.
Крім того, заяви з необхідними документам приймаються:
- уповноваженими посадовими особами виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади або військової адміністрації;
- посадовими особами центрів надання адміністративних послуг (ЦНАПів), які передають їх впродовж трьох робочих днів із дати їх надходження структурному підрозділу з питань соціального захисту населення / органу ПФУ.
"Перед цим потрібно бути внесеним у Реєстр осіб, які мають право на пільги", - наголосили у Департаменті комунікацій секретаріату КМУ.
Як оформити пільги - хто приймає заяви (інфографіка: kmu.gov.ua)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні перевірять правомірність пільг для більш ніж мільйона громадян.
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