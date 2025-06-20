Комуналка стане дешевшою? Хто має право оформити пільги й куди подавати заяву

Деякі категорії громадян України мають право отримати знижку на оплату житлово-комунальних послуг. Для того, щоб оформити пільги, необхідно подати відповідну заяву.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію Департаменту комунікацій секретаріату Кабінету міністрів України.

Якими можуть бути пільги на оплату комуналки

В Україні пільгами на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКП) користуються понад 1,5 млн громадян.

Йдеться про законодавчо визначене право декого з українців на знижку або повну компенсацію витрат у межах встановлених соціальних нормативів.

У сфері ЖКП це може бути знижка на оплату:

води;

газу;

електроенергії;

опалення;

квартплати;

сміття тощо.

При цьому пільги можуть бути:

часткові або повні (наприклад 25% чи 50% або ж 100%);

лише на пільговика або і на членів його сім'ї також;

з урахуванням доходів або без нього.

"Це залежить від категорії пільговика й доходу сім'ї", - пояснили українцям.

Основне про пільги на оплату комуналки в Україні (інфографіка: kmu.gov.ua)

Пільги з яких послуг можуть отримати українці

В цілому українці можуть отримати пільги з таких послуг:

житлових - послуг з управління багатоквартирним будинком;

комунальних;

абонентського обслуговування (для споживачів комунальних послуг, що надаються за індивідуальними договорами, а також витрат на управління багатоквартирним будинком (в якому створено ОСББ чи ЖБК) і витрат на комунальні послуги в такому будинку);

на придбання твердого палива і скрапленого газу.

Пільги з яких послуг можна отримати в Україні (інфографіка: kmu.gov.ua)

Хто з українців має право отримати пільги

Право на пільги в Україні мають окремі категорії осіб, зокрема:

учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни;

багатодітні родини;

родини загиблих захисників і захисниць;

пенсіонери, які працювали у сільській місцевості (в освіті, медицині, бібліотеках тощо);

постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи та ін.

"Якщо в одному домогосподарстві пільги мають кілька людей, їх надають одному з них - тому, хто має вищий відсоток знижки", - пояснили громадянам.

Хто має право на пільги на оплату комуналки (інфографіка: kmu.gov.ua)

Куди подавати заяву, щоб оформити пільги

Подати заяву на призначення пільг можна у різний спосіб:

у сервісному центрі Пенсійного фонду України (ПФУ);

поштою;

через мобільний додаток ПФУ;

через електронний кабінет на порталі електронних послуг ПФУ.

Крім того, заяви з необхідними документам приймаються:

уповноваженими посадовими особами виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади або військової адміністрації;

посадовими особами центрів надання адміністративних послуг (ЦНАПів), які передають їх впродовж трьох робочих днів із дати їх надходження структурному підрозділу з питань соціального захисту населення / органу ПФУ.

"Перед цим потрібно бути внесеним у Реєстр осіб, які мають право на пільги", - наголосили у Департаменті комунікацій секретаріату КМУ.

Як оформити пільги - хто приймає заяви (інфографіка: kmu.gov.ua)