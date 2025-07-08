"Пакет школьника": сколько денег дадут родителям и что можно купить для ребенка

Зачем в Украине вводят "Пакет школьника"

В понедельник, 7 июля, о запуске новой выплаты - "Пакет школьника" - сообщил во время заседания правительства премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Запуск "Пакета школьника" - это небольшая часть новаций, которые также призваны создать условия для того, чтобы украинцы оставались жить и работать в Украине", - отметил чиновник.

Он рассказал, что Министерство социальной политики Украины готовит комплексный проект закона о поддержке семей с детьми. При этом отдельные элементы новой системы Кабинет министров начинает вводить уже сейчас.

В пресс-службе Минсоцполитики подтвердили, что правительство разрабатывает новую программу, цель которой - создать условия, при которых семьи с детьми имеют государственную поддержку именно там и в те моменты, когда больше всего в ней нуждаются.

Учитывая это (и по инициативе президента Украины) Кабмин принял постановление, цель которого - поддержать семьи с детьми на этапе подготовки ребенка к школе.

Речь идет о новом инструменте поддержки украинцев под названием "Пакет школьника".

Кому и сколько денег предлагает "Пакет школьника"

Украинцам объяснили, что в рамках проекта "Пакет школьника" предусмотрена денежная помощь в размере 5 тысяч гривен - на каждого первоклассника.

"Мы стремимся обеспечить поддержку семьям с детьми в течение всего периода взросления ребенка - от рождения и до его самостоятельного выхода в свет. А начало школьной жизни, бесспорно, является этапом, на котором такая помощь крайне необходима", - подчеркнула министр социальной политики Оксана Жолнович.

Не останутся без внимания и первоклассники, которые пока не нашли свою семью и находятся в соответствующих учреждениях - они тоже получат эту помощь.

В Минсоцполитики отметили, что важная задача такой поддержки - стимулировать семьи, воспитывающие детей, оставаться в Украине.

Поэтому "Пакет школьника" будет предоставляться при условии, что ребенок пойдет учиться именно в украинскую школу - в офлайн формате и на территории нашей страны.

Уточняется, что выплата в 5 тысяч гривен никоим образом не повлияет на назначение жилищных субсидий или других социальных пособий.

Кто и на что сможет потратить "Пакет школьника"

"Подготовка ребенка к школе - это существенная дополнительная финансовая нагрузка на семью. Ведь в этот момент необходимо приобрести значительное количество новых элементов - от тетрадей до спортивной одежды и обуви", - напомнили украинцам в министерстве.

Учитывая это, денежная помощь в размере 5 тысяч гривен будет предоставляться на приобретение необходимых канцелярских принадлежностей, книг, детской одежды и обуви.

В Минсоцполитики объяснили, что выплату в рамках "Пакета школьника" будут предоставлять одному из родителей - тому, кто отправляет своего ребенка в первый класс.

Уточняется, что средства будут зачисляться на банковскую карточку со специальным режимом использования.

"То есть потратить деньги можно будет только на товары, привязанные к специальным кодам, - тем, по которым продавцы ведут свою деятельность", - подчеркнули в министерстве.

Отмечается также, что "Пакет школьника" можно будет потратить исключительно в безналичной форме - рассчитываясь карточкой за те вещи, которые необходимы ребенку для школы.

Как подать заявку и получить "Пакет школьника"

Согласно информации чиновников, все детали и информацию о старте подачи заявок прокоммуницирует Министерство социальной политики.

Между тем в Министерстве цифровой трансформации Украины сообщили, что:

получить "Пакет школьника" смогут родители и законные представители первоклассников;

заявка на получение выплаты в размере 5 тысяч гривен будет подаваться через "Дію".

"Информацию о дате запуска и детали программы "Пакет школьника" сообщим позже. Следите за нашими новостями, чтобы не пропустить", - добавили в Минцифры.

Публикация Минцифры (скриншот: facebook.com/mintsyfra)