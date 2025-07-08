"Пакет школьника": сколько денег дадут родителям и что можно купить для ребенка

В Украине запустили новый проект "Пакет школьника". Речь идет о денежных выплатах, которые помогут гражданам подготовить детей к первому классу.
Подробнее о новом инструменте поддержки семей с детьми, размере выплат, их целевом назначении и способе оформления, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
В понедельник, 7 июля, о запуске новой выплаты - "Пакет школьника" - сообщил во время заседания правительства премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
"Запуск "Пакета школьника" - это небольшая часть новаций, которые также призваны создать условия для того, чтобы украинцы оставались жить и работать в Украине", - отметил чиновник.
Он рассказал, что Министерство социальной политики Украины готовит комплексный проект закона о поддержке семей с детьми. При этом отдельные элементы новой системы Кабинет министров начинает вводить уже сейчас.
В пресс-службе Минсоцполитики подтвердили, что правительство разрабатывает новую программу, цель которой - создать условия, при которых семьи с детьми имеют государственную поддержку именно там и в те моменты, когда больше всего в ней нуждаются.
Учитывая это (и по инициативе президента Украины) Кабмин принял постановление, цель которого - поддержать семьи с детьми на этапе подготовки ребенка к школе.
Речь идет о новом инструменте поддержки украинцев под названием "Пакет школьника".
Украинцам объяснили, что в рамках проекта "Пакет школьника" предусмотрена денежная помощь в размере 5 тысяч гривен - на каждого первоклассника.
"Мы стремимся обеспечить поддержку семьям с детьми в течение всего периода взросления ребенка - от рождения и до его самостоятельного выхода в свет. А начало школьной жизни, бесспорно, является этапом, на котором такая помощь крайне необходима", - подчеркнула министр социальной политики Оксана Жолнович.
Не останутся без внимания и первоклассники, которые пока не нашли свою семью и находятся в соответствующих учреждениях - они тоже получат эту помощь.
В Минсоцполитики отметили, что важная задача такой поддержки - стимулировать семьи, воспитывающие детей, оставаться в Украине.
Поэтому "Пакет школьника" будет предоставляться при условии, что ребенок пойдет учиться именно в украинскую школу - в офлайн формате и на территории нашей страны.
Уточняется, что выплата в 5 тысяч гривен никоим образом не повлияет на назначение жилищных субсидий или других социальных пособий.
"Подготовка ребенка к школе - это существенная дополнительная финансовая нагрузка на семью. Ведь в этот момент необходимо приобрести значительное количество новых элементов - от тетрадей до спортивной одежды и обуви", - напомнили украинцам в министерстве.
Учитывая это, денежная помощь в размере 5 тысяч гривен будет предоставляться на приобретение необходимых канцелярских принадлежностей, книг, детской одежды и обуви.
В Минсоцполитики объяснили, что выплату в рамках "Пакета школьника" будут предоставлять одному из родителей - тому, кто отправляет своего ребенка в первый класс.
Уточняется, что средства будут зачисляться на банковскую карточку со специальным режимом использования.
"То есть потратить деньги можно будет только на товары, привязанные к специальным кодам, - тем, по которым продавцы ведут свою деятельность", - подчеркнули в министерстве.
Отмечается также, что "Пакет школьника" можно будет потратить исключительно в безналичной форме - рассчитываясь карточкой за те вещи, которые необходимы ребенку для школы.
Согласно информации чиновников, все детали и информацию о старте подачи заявок прокоммуницирует Министерство социальной политики.
Между тем в Министерстве цифровой трансформации Украины сообщили, что:
"Информацию о дате запуска и детали программы "Пакет школьника" сообщим позже. Следите за нашими новостями, чтобы не пропустить", - добавили в Минцифры.
Напомним, ранее мы рассказывали, что в правительстве хотят платить 50 тысяч гривен всем женщинам, которые родили ребенка.
Кроме того, мы объясняли, как одинокие матери и отцы могут получать деньги на ребенка онлайн ежемесячно.
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При подготовке материала были использованы следующие источники: публикация премьер-министра Дениса Шмыгаля в Facebook, публикация Министерства социальной политики на "Правительственном портале", пресс-служба Министерства цифровой трансформации в Facebook.
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