Багатодітні сім'ї в Україні мають низку пільг і держпідтримку: як отримати статус

Багатодітні сім'ї в Україні мають низку пільг та підтримку від держави. Подати заяву на отримання відповідного статусу може один із батьків.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Миколаївської обласної військової (державної) адміністрації у Facebook.

Як отримати статус багатодітної сім'ї та про які пільги йдеться

Отримати статус багатодітної може та сім'я, що виховує трьох і більше дітей (включаючи дітей до 23 років, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти).



Хто може отримати статус багатодітні сім'ї (інфографіка: facebook.com/mykoda)

В цілому багатодітні сім'ї в Україні мають такі пільги:

50% знижки на житлово-комунальні послуги в межах норм, передбачених законодавством;

50% знижки на вартість твердого палива для будинків без центрального опалення;

безоплатне отримання для дітей медикаментів за рецептами;

безкоштовний проїзд для дітей у громадському транспорті (крім таксі), залізничним і водним транспортом приміського сполучення, а також автобусами приміських і міжміських маршрутів (незалежно від відстані та місця проживання);

безоплатне оздоровлення та відпочинок для дітей.



Пільги, доступні багатодітній сім'ї (інфографіка: facebook.com/mykoda)

Крім того, держава підтримує багатодітні сім'ї шляхом надання щомісячної допомоги у розмірі 2100 гривень на третю та наступну дитину (до 6 років).

Ці виплати починаються з народження третьої дитини й тривають до досягнення нею 6-річного віку.

Держпідтримка багатодітних сімей в Україні (інфографіка: facebook.com/mykoda)

Для того, щоб оформити статус багатодітної сім'ї, один із батьків має звернутися:

до органів соціального захисту населення;

у відділення Пенсійного фонду або ЦНАП;

до виконавчих органів сільських, селищних, міських рад.

Куди звертатись для оформлення статусу багатодітної сім'ї (інфографіка: facebook.com/mykoda)

При цьому потрібні такі документи:

заява про внесення відомостей до Реєстру осіб, які мають право на пільги (оформлюється у Пенсійному фонді або на порталі ПФУ);

документи, що підтверджують право на пільги (посвідчення пільговика, довідки тощо);

паспорт громадянина України (або посвідка на проживання);

РНОКПП (ідентифікаційний код) або паспорт із відміткою про відмову від його отримання;

документ, що підтверджує місце проживання (за потреби).

Документи, які потрібні для оформлення статусу багатодітної сім'ї (інфографіка: facebook.com/mykoda)