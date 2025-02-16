Багатодітні сім'ї в Україні мають низку пільг і держпідтримку: як отримати статус
Багатодітні сім'ї в Україні мають низку пільг та підтримку від держави. Подати заяву на отримання відповідного статусу може один із батьків.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Миколаївської обласної військової (державної) адміністрації у Facebook.
Як отримати статус багатодітної сім'ї та про які пільги йдеться
Отримати статус багатодітної може та сім'я, що виховує трьох і більше дітей (включаючи дітей до 23 років, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти).
Хто може отримати статус багатодітні сім'ї (інфографіка: facebook.com/mykoda)
В цілому багатодітні сім'ї в Україні мають такі пільги:
- 50% знижки на житлово-комунальні послуги в межах норм, передбачених законодавством;
- 50% знижки на вартість твердого палива для будинків без центрального опалення;
- безоплатне отримання для дітей медикаментів за рецептами;
- безкоштовний проїзд для дітей у громадському транспорті (крім таксі), залізничним і водним транспортом приміського сполучення, а також автобусами приміських і міжміських маршрутів (незалежно від відстані та місця проживання);
- безоплатне оздоровлення та відпочинок для дітей.
Пільги, доступні багатодітній сім'ї (інфографіка: facebook.com/mykoda)
Крім того, держава підтримує багатодітні сім'ї шляхом надання щомісячної допомоги у розмірі 2100 гривень на третю та наступну дитину (до 6 років).
Ці виплати починаються з народження третьої дитини й тривають до досягнення нею 6-річного віку.
Держпідтримка багатодітних сімей в Україні (інфографіка: facebook.com/mykoda)
Для того, щоб оформити статус багатодітної сім'ї, один із батьків має звернутися:
- до органів соціального захисту населення;
- у відділення Пенсійного фонду або ЦНАП;
- до виконавчих органів сільських, селищних, міських рад.
Куди звертатись для оформлення статусу багатодітної сім'ї (інфографіка: facebook.com/mykoda)
При цьому потрібні такі документи:
- заява про внесення відомостей до Реєстру осіб, які мають право на пільги (оформлюється у Пенсійному фонді або на порталі ПФУ);
- документи, що підтверджують право на пільги (посвідчення пільговика, довідки тощо);
- паспорт громадянина України (або посвідка на проживання);
- РНОКПП (ідентифікаційний код) або паспорт із відміткою про відмову від його отримання;
- документ, що підтверджує місце проживання (за потреби).
Документи, які потрібні для оформлення статусу багатодітної сім'ї (інфографіка: facebook.com/mykoda)
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