Гроші на дитину онлайн: як одинокі матері й батьки можуть отримувати гроші щомісяця

Відтепер одинокі матері або батьки можуть оформити допомогу на дитину онлайн за допомогою порталу "Дія". Це особливо зручно для тих, хто не має змоги залишити малюка, аби особисто звернутися до органів соцзахисту.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на "Дію" .

Хто може отримати виплати

Право на допомогу мають:

одинокі матері або батьки, які не перебувають у шлюбі;

одинокі усиновлювачі, якщо у свідоцтві про народження немає даних про батька чи матір (або вони вписані "зі слів");

одинокі батьки, якщо інший з батьків помер, а новий шлюб не зареєстровано.

Заяву можна подати, навіть якщо дитина народилася за кордоном. Для цього потрібно звернутися офлайн до органу соцзахисту за місцем проживання в Україні.

Скільки платять у 2025 році

Розмір щомісячної виплати залежить від віку дитини:

до 6 років - 2563 гривні;

від 6 до 18 років - 3196 гривень;

від 18 до 23 років (якщо дитина навчається) - 3028 гривень.

Для отримання грошової допомоги на дитину важливо, щоб була картка, відкрита спеціально для соцвиплат. Її можна оформити в одному з банків із відповідного переліку.

Як подати заяву онлайн

Щоб подати заявку через портал "Дія", виконайте наступні кроки:

перейдіть на портал "Дія" та оберіть пункт "Допомога на дитину одинокій матері або батьку";

натисніть "Подати заяву", авторизуйтесь;

оберіть підставу отримання допомоги;

внесіть дані про дитину та членів сім’ї;

додайте інформацію про доходи та майно;

підвантажте скановані документи (наприклад, довідку з закладу освіти, якщо дитині від 18 до 23);

перевірте заяву, підпишіть її електронним підписом або "Дія.Підписом";

надішліть заяву - статус її розгляду буде відображатись у вашому кабінеті, а також надійде лист на e-mail.

Які документи потрібні

До заяви додаються:

копія свідоцтва про народження дитини;

витяг з реєстру актів цивільного стану або довідка про народження (з іноземної держави - якщо немає даних про батька);

довідка з навчального закладу (для дітей віком 18–23 роки);

копія рішення про усиновлення - для усиновлювачів;

довідка про смерть одного з батьків і про відсутність пенсії/допомоги по втраті годувальника - за потреби;

заява та декларація про доходи (форми доступні онлайн);

письмове пояснення - якщо немає довідок про доходи.

Якщо подаєте заяву офлайн

Можна подати документи особисто або рекомендованим листом до місцевого органу соцзахисту. Потрібно надати ті самі документи, що й для онлайн-оформлення.

У випадку, коли заяву не розглядають понад 10 днів, варто звернутися до управління соцзахисту, куди було її надіслано. Назву органу можна знайти на сформованій заяві з "Дії".