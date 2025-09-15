"Пакунок школяра" в дії: стало відомо, на що батьки витрачають найбільше грошей

Українці, які відкрили "Дія.Картку" у "ПриватБанку" й отримали кошти в межах державної програми "Пакунок школяра", вже активно їх використовують.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу банківської установи у Facebook.
У "ПриватБанку" нагадали, що "малеча вже пішла до школи, нові рюкзачки - спаковані, а батьківська гордість - не має меж".
Зазначається, що станом на 15 вересня:
Уточнюється також, що в цілому у "ПриватБанку" відкрито вже 893 тис. "Дія.Карток" - для отримання державної допомоги.
"Цього року підготувати першокласників до школи стало простіше завдяки державній програмі "Пакунок школяра", - зауважили у банківській установі.
Повідомляється, що батьки, які відкрили "Дія.Картку" у "ПриватБанку", вже активно використовують кошти:
Насамкінець українцям нагадали, що подати заявку на одноразову допомогу у розмірі 5 тисяч гривень через "Дію" можна до 15 листопада 2025 року.
Отримати ж кошти може один із батьків або законний представник першокласника.
"А ще - приємний бонус: "ПриватБанк" та Mastercard дарують 3% кешбеку на всі покупки в рамках програми! Для цього достатньо активувати пропозицію в "Привіт" у "Приват24". Бо турбота про малюків - це турбота про наше майбутнє", - підсумували у прес-службі банку.
