"Пакет школьника" в действии: стало известно, на что родители тратят больше всего денег

Украинцы, которые открыли "Дія.Картку" в "ПриватБанке" и получили средства в рамках государственной программы "Пакет школьника", уже активно их используют.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу банковского учреждения в Facebook.
В "ПриватБанке" напомнили, что "дети уже пошли в школу, новые рюкзачки - упакованы, а родительская гордость - не имеет границ".
Отмечается, что по состоянию на 15 сентября:
Уточняется также, что в целом в "ПриватБанке" открыто уже 893 тыс. "Дія.Карток" - для получения государственной помощи.
"В этом году подготовить первоклассников к школе стало проще благодаря государственной программе "Пакет школьника", - отметили в банковском учреждении.
Сообщается, что родители, которые открыли "Дія.Картку" в "ПриватБанке", уже активно используют средства:
В завершение украинцам напомнили, что подать заявку на единовременную помощь в размере 5 тысяч гривен через "Дію" можно до 15 ноября 2025 года.
Получить же средства может один из родителей или законный представитель первоклассника.
"А еще - приятный бонус: "ПриватБанк" и Mastercard дарят 3% кэшбэка на все покупки в рамках программы! Для этого достаточно активировать предложение в "Привет" в "Приват24". Потому что забота о малышах - это забота о нашем будущем", - подытожили в пресс-службе банка.
Напомним, ранее мы объясняли, в каких случаях в выдаче "Пакета школьника" украинцам могут отказать и как не остаться без 5 тысяч гривен.
Кроме того, мы объясняли, что будет, если не потратить 5 тысяч гривен из "Пакета школьника" за установленный для этого промежуток времени.
Читайте также, учитывается ли "Пакет школьника" при назначении субсидии.