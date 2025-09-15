"Пакет школьника" в действии: стало известно, на что родители тратят больше всего денег

Сколько людей открыли спецсчета и получили выплаты

В "ПриватБанке" напомнили, что "дети уже пошли в школу, новые рюкзачки - упакованы, а родительская гордость - не имеет границ".

Отмечается, что по состоянию на 15 сентября:

191 тысяча украинцев открыли в "ПриватБанке" спецсчета для программы "Пакет школьника";

более 101 тысячи семей - уже получили выплаты (на 505 млн гривен).

Уточняется также, что в целом в "ПриватБанке" открыто уже 893 тыс. "Дія.Карток" - для получения государственной помощи.

На что родители первоклашек тратят больше всего денег

"В этом году подготовить первоклассников к школе стало проще благодаря государственной программе "Пакет школьника", - отметили в банковском учреждении.

Сообщается, что родители, которые открыли "Дія.Картку" в "ПриватБанке", уже активно используют средства:

более половины потратили на детскую одежду и обувь;

более трети - на канцтовары и школьные принадлежности.

До какого числа можно подать заявку на помощь

В завершение украинцам напомнили, что подать заявку на единовременную помощь в размере 5 тысяч гривен через "Дію" можно до 15 ноября 2025 года.

Получить же средства может один из родителей или законный представитель первоклассника.

"А еще - приятный бонус: "ПриватБанк" и Mastercard дарят 3% кэшбэка на все покупки в рамках программы! Для этого достаточно активировать предложение в "Привет" в "Приват24". Потому что забота о малышах - это забота о нашем будущем", - подытожили в пресс-службе банка.

Публикация "ПриватБанка" (скриншот: facebook.com/privatbank)