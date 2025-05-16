Пакет готовий. Мерц розповів, коли можуть ухвалити нові санкції проти РФ

За словами глави уряду ФРН, такий санкційний пакет "вже готовий".

Німецький канцер також висловився щодо ситуації з переговорами у Туреччині між Україною та РФ, про начебто готовність до яких з боку Москви нещодавно розповідав російський диктатор Володимир Путін. Але після згоди з боку українського президента Володимира Зеленського на таку ініціативу - глава Кремля відмовився від зустрічі на рівні лідерів країн.

Мерц зазначив у своєму дописі в мережі, що "той факт, що президент Зеленський попри це поїхав до Стамбула - є величезним жестом".

Натомість, додав канцлер ФРН, Путін там "не з'явився - і це зробило його єдиного в неправоту".

"Новий пакет санкцій готовий. Ми вирішимо це питання у вівторок у Брюсселі", - розповів Мерц.