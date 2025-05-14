Німеччина тисне на Москву: або перемир'я, або посилення санкцій, - Мерц

Німеччина вимагатиме посилення санкцій проти РФ, якщо цього тижня не буде прогресу у врегулюванні війни в Україні.

Про це заявив канцлер ФРН Фрідріх Мерц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle .

У такий спосіб Мерц відповів на запитання, чи втратив чинність крайній, коли країни ЄС пригрозили російському диктатору Володимиру Путіну більш жорсткими санкціями, якщо той із 12 травня не почне дотримуватися повного припинення вогню на 30 днів.

Мерц вважає, що Росія повинна "заявити про свою готовність до безумовного 30-денного припинення вогню". Але в разі, якщо цього тижня "не буде реального прогресу" у врегулюванні війни, німецький уряд "наполягатиме на суттєвому посиленні санкцій" проти РФ на європейському рівні. Зокрема, може йтися про сектори енергетики та фінансового ринку.

Чому зсунулися терміни можливих нових санкцій

Нагадаємо, під час минулих вихідних Україна, США і "коаліція рішучих" фактично висунули Путіну ультиматум: або з 12 травня він починає повне і безумовне 30-денне перемир'я, або будуть введені нові санкції.

Пізніше, в ніч на неділю, Путін виступив зі зверненням. Він проігнорував тему 30-денного припинення вогню, але замість цього запропонував відновити прямі переговори з Україною вже цього четверга, 15 травня, у Стамбулі.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що спочатку має бути припинення вогню, а після переговори. Однак пізніше стало відомо, що він у будь-якому разі приїде. Днями Зеленський заявив, що чекатиме в Туреччині на Путіна. Ба більше, якщо на зустрічі буде російський диктатор, то до неї можуть долучитися не тільки держсекретар США Марко Рубіо та спецпредставник Трампа Кіт Келлог, а й сам президент Сполучених Штатів Дональд Трамп.

Також Bloomberg писало, що європейські лідери готові дочекатися можливої зустрічі Путіна і Зеленського в Стамбулі, перш ніж підштовхнути США приєднатися до нових санкцій проти РФ.

Крім того, спікер Єврокомісії Паула Піньо теж заявила вчора, що якщо Путін не приїде на переговори із Зеленським, тоді на РФ чекають нові санкції.

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