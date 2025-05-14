Тепер офіційно. В ЄС підтвердили погодження 17-го пакета санкцій проти Росії

Європейський союз (ЄС) погодив 17-й пакет санкцій проти Російської Федерації (РФ). До списку обмежень потрапили ще 189 суден "тіньового флоту" Москви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт президента Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн.

Урсула фон дер Ляєн додала, що повномасштабна війна в Україні повинна закінчитись, а ЄС, своєю чергою, продовжуватиме тиснути на країну-терориста Росію.

"Я вітаю домовленість про наш 17-й пакет санкцій проти Росії. Ми продовжуємо обмежувати доступ до бойових технологій. І ми внесли до списку ще 189 суден тіньового флоту, щоб націлитись на експорт енергоносіїв з Росії", - заявив президент Європейської комісії.

Санкції проти Росії

Після початку повномасштабного вторгнення союзники України запровадили санкції проти Російської Федерації. До введення обмежень долучилися ЄС, Сполучені Штати Америки (США), Британія, Канада, Японія, Південна Корея, Австралія та інші держави.

Санкції охопили фінансовий сектор, зокрема відключення низки російських банків від системи SWIFT, заморожування активів Центробанку РФ, заборону на експорт високотехнологічної продукції, а також персональні санкції проти посадовців, олігархів і пропагандистів. Окрім того, обмеження торкнулися енергетики, авіації, транспорту, оборонної промисловості та торгівлі.

Сьогодні стало відомо про те, що країни ЄС планують досягти попередньої угоди щодо 17-го пакету санкцій проти Росії.

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