Пакет готов. Мерц рассказал, когда могут принять новые санкции против РФ

По словам главы правительства ФРГ, такой санкционный пакет "уже готов".

Немецкий канцер также высказался о ситуации с переговорами в Турции между Украиной и РФ, о якобы готовности к которым со стороны Москвы недавно рассказывал российский диктатор Владимир Путин. Но после согласия со стороны украинского президента Владимира Зеленского на такую инициативу - глава Кремля отказался от встречи на уровне лидеров стран.

Мерц отметил в своей публикации в сети, что "тот факт, что президент Зеленский несмотря на это поехал в Стамбул - является огромным жестом".

Вместе с тем, добавил канцлер ФРГ, Путин там "не появился - и это сделало его единственным неправым".

"Новый пакет санкций готов. Мы решим этот вопрос во вторник в Брюсселе", - рассказал Мерц.