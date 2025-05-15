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Мерц пояснив, як виглядатиме покарання для Росії за відмову від "режиму тиші"

Четвер 15 травня 2025 14:33
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Мерц пояснив, як виглядатиме покарання для Росії за відмову від "режиму тиші" Фото: Фрідріх Мерц, канцлер Німеччини (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Німеччина та її партнери домовились "вичерпати всі можливості" в питанні запровадження санкцій проти Російської Федерації (РФ) через її відмову від встановлення припинення вогню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на канцлера Німеччини Фрідріха Мерца в інтерв'ю ZEIT.

"На рівні глав держав та урядів ми домовилися, що зараз ми повинні вичерпати всі можливості. Йдеться про подальші санкції в енергетичному секторі, в банківському секторі, подальші кроки щодо активів і санкції проти фізичних осіб. Ми зараз працюємо над цим з нашими європейськими партнерами", - заявив Мерц.

Відповідаючи на питання, чи йде мова про конфіскацію заморожених активів Росії, він відповів, що наразі це питання з'ясовується. За його словами, якщо вдасться мобілізувати кошти на чистій правовій основі - Німеччина це зробить.

"Однак ми також повинні усвідомлювати ризики, які такий крок тягне за собою для європейського фінансового ринку", - пояснив він.

Санкції проти Росії

Нещодавно російський диктатор Володимир Путін заявив про готовність Росії відновити переговори з Україною та запропонував зустріч делегацій 15 травня у Стамбулі. Водночас він виступив проти пропозиції Заходу й України щодо 30-денного перемир'я.

Після цього західні країни пригрозили Кремлю наслідками за відмову. Наприклад, Міністерство закордонних справ (МЗС) Франції заявило, що Москва може зіткнутись з "масштабними санкціями". Мерц, своєю чергою, пригрозив санкціями, якщо до кінця тижня не буде прогресу у врегулюванні війни в Україні.

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