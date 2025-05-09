Трамп закликав до 30-денного перемир'я між РФ та Україною, пригрозив "відповідальністю"

Президент США Дональд Трамп повторив заклик до встановлення всеосяжного режиму припинення вогню між Україною та РФ на місячний термін. Та висловився про наслідки для порушників такого перемир'я.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Трампа в соцмережі Truth Social .

Як зазначив американський лідер, переговори з Росією та Україною за посередництва Вашингтона - тривають.

"В ідеалі США закликають до 30-денного безумовного припинення вогню. Сподіваємося, що прийнятне припинення вогню буде дотримано, і обидві країни будуть притягнуті до відповідальності за повагу до святості цих прямих переговорів", - йдеться в публікації Трампа в мережі.

За словами Трампа, якщо режим припинення вогню не буде дотримуватись, Штати та їхні країни-партнери "запровадять нові санкції".

Американський президент знову висловився про загибель "тисяч молодих солдатів щотижня", та наголосив на бажанні, щоб "це зупинилося".

"Як президент, я буду відданий забезпеченню миру між Росією та Україною разом з європейцями, і це буде міцний мир!" - акцентує увагу Трамп.

Також президент США переконаний, що таке припинення вогню "в кінцевому підсумку має сприяти укладенню мирної угоди".

"Це можна зробити дуже швидко, і я буду доступний миттєво, якщо мої послуги знадобляться", - додав Трамп.