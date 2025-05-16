Пакет готовий. Мерц розповів, коли можуть ухвалити нові санкції проти РФ

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що новий санкційний пакет щодо Росії може бути ухвалений Радою Євросоюзу під час засідання в Брюсселі, яке заплановане на 20 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter-акаунт (X) Мерца.