Пакет готовий. Мерц розповів, коли можуть ухвалити нові санкції проти РФ
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що новий санкційний пакет щодо Росії може бути ухвалений Радою Євросоюзу під час засідання в Брюсселі, яке заплановане на 20 травня.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter-акаунт (X) Мерца.
За словами глави уряду ФРН, такий санкційний пакет "вже готовий".
Німецький канцер також висловився щодо ситуації з переговорами у Туреччині між Україною та РФ, про начебто готовність до яких з боку Москви нещодавно розповідав російський диктатор Володимир Путін. Але після згоди з боку українського президента Володимира Зеленського на таку ініціативу - глава Кремля відмовився від зустрічі на рівні лідерів країн.
Мерц зазначив у своєму дописі в мережі, що "той факт, що президент Зеленський попри це поїхав до Стамбула - є величезним жестом".
Натомість, додав канцлер ФРН, Путін там "не з'явився - і це зробило його єдиного в неправоту".
"Новий пакет санкцій готовий. Ми вирішимо це питання у вівторок у Брюсселі", - розповів Мерц.
Питання щодо санкції Заходу проти Росії
Нагадаємо, минулий санкційний пакет проти Росії через військову агресію проти України Європейський союз ухвалював у лютому. Це був 16-й пакет обмежень щодо країни-агресора. Після цього тривали дискусії стосовно нового пакета антиросійських санкцій.
Додамо, що розмови щодо можливості запровадження також санкційних обмежень проти РФ з боку Штатів періодично озвучувалися з боку американських сенаторів, Білого дому, та й президента США Дональда Трампа.
За даними західних ЗМІ, адміністрація Трампа вже підготувала для нього варіанти посилення економічного тиску на Росію, і чекає на "зелене світло" від президента. До слова, раніше американський лідер заявляв, що "США та їхні партнери запровадять додаткові санкції" у разі, якщо можливе перемир'я між Україною та Росією не буде дотримуватись.
Європейські партнери України оголошували про готовність посилили обмеження проти Росії, якщо та не погодиться на припинення вогню. В ЄС заявляли, що розглядають можливість запровадження подальших санкцій. Також про посилання санкційного тиску говорили президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та інші європейські лідери.
14 травня президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Євросоюз погодив вже 17-й пакет санкцій проти РФ.
Нещодавно видання Bloomberg писало, що європейські лідери готові дочекатися можливої зустрічі Путіна і Зеленського в Стамбулі, перш ніж підштовхнути США приєднатися до нових санкцій проти РФ.
Крім того, днями спікер Єврокомісії Паула Піньо заявила, що якщо Путін не приїде в Туреччину на переговори із Зеленським, тоді на Росію чекають нові санкції.
Вчора стало відомо, що в інтерв'ю ZEIT канцлер ФРН Мерц зазначив, що Німеччина та її партнери домовились "вичерпати всі можливості" в питанні запровадження санкцій проти РФ через її відмову від встановлення припинення вогню. Він також додав, що Берлін тисне на Москву з умовою - або режим тиші з Україною, або посилення санкцій.
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