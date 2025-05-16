Пакет готов. Мерц рассказал, когда могут принять новые санкции против РФ

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что новый санкционный пакет в отношении России может быть принят Советом Евросоюза во время заседания в Брюсселе, которое запланировано на 20 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter-аккаунт (X) Мерца.