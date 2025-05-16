Пакет готов. Мерц рассказал, когда могут принять новые санкции против РФ
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что новый санкционный пакет в отношении России может быть принят Советом Евросоюза во время заседания в Брюсселе, которое запланировано на 20 мая.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter-аккаунт (X) Мерца.
По словам главы правительства ФРГ, такой санкционный пакет "уже готов".
Немецкий канцер также высказался о ситуации с переговорами в Турции между Украиной и РФ, о якобы готовности к которым со стороны Москвы недавно рассказывал российский диктатор Владимир Путин. Но после согласия со стороны украинского президента Владимира Зеленского на такую инициативу - глава Кремля отказался от встречи на уровне лидеров стран.
Мерц отметил в своей публикации в сети, что "тот факт, что президент Зеленский несмотря на это поехал в Стамбул - является огромным жестом".
Вместе с тем, добавил канцлер ФРГ, Путин там "не появился - и это сделало его единственным неправым".
"Новый пакет санкций готов. Мы решим этот вопрос во вторник в Брюсселе", - рассказал Мерц.
Вопрос о санкциях Запада против России
Напомним, прошлый санкционный пакет против России из-за военной агрессии против Украины Европейский союз принимал в феврале. Это был 16-й пакет ограничений в отношении страны-агрессора. После этого продолжались дискуссии относительно нового пакета антироссийских санкций.
Добавим, что разговоры о возможности введения также санкционных ограничений против РФ со стороны Штатов периодически озвучивались со стороны американских сенаторов, Белого дома, да и президента США Дональда Трампа.
По данным западных СМИ, администрация Трампа уже подготовила для него варианты усиления экономического давления на Россию, и ждет "зеленый свет" от президента. К слову, ранее американский лидер заявлял, что "США и их партнеры введут дополнительные санкции" в случае, если возможное перемирие между Украиной и Россией не будет соблюдаться.
Европейские партнеры Украины объявляли о готовности усилить ограничения против России, если та не согласится на прекращение огня. В ЕС заявляли, что рассматривают возможность введения дальнейших санкций. Также об усилении санкционного давления говорили президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и другие европейские лидеры.
14 мая президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз согласовал уже 17-й пакет санкций против РФ.
Недавно издание Bloomberg писало, что европейские лидеры готовы дождаться возможной встречи Путина и Зеленского в Стамбуле, прежде чем подтолкнуть США присоединиться к новым санкциям против РФ.
Кроме того, на днях спикер Еврокомиссии Паула Пиньо заявила, что если Путин не приедет в Турцию на переговоры с Зеленским, тогда Россию ждут новые санкции.
Вчера стало известно, что в интервью ZEIT канцлер ФРГ Мерц отметил, что Германия и ее партнеры договорились "исчерпать все возможности" в вопросе введения санкций против РФ из-за ее отказа от установления прекращения огня. Он также добавил, что Берлин давит на Москву с условием - или режим тишины с Украиной, или усиление санкций.
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