Падіння світових цін на пальне: аналітики назвали конкретні терміни

Експерти прогнозують швидке падіння роздрібних цін. Аналітик компанії GasBuddy Патрік Де Хаан упевнений, що цифри почнуть змінюватися найближчими днями, принаймні у Великій Британії.

"Ціни на бензин можуть почати змінюватися в масштабах країни приблизно через 48 годин - на кілька центів щодня", - сказав Де Хаан.

А ось здешевлення дизеля займе більше часу. Спад очікують за шість-вісім тижнів. Експерт додав, що ці прогнози є попередніми й вони залежать від ситуації у світі.

Інший аналітик фінансової компанії Raymond James Павло Молчанов вважає, що вартість пального має одноразово просісти приблизно на 0,12 долара за літр Для цього знадобиться щонайменше два тижні.

Чому пальне дешевшає повільніше, ніж дорожчає

Водії часто запитують про дивну логіку ринку. Ціни злітають миттєво після поганих новин, але падають вони дуже неохоче.

Патрік Де Хаан пояснив механізм: гуртові ціни нестабільні, а роздрібні мережі усереднюють свої витрати. Власники заправок підіймають ціни швидко, щоб захистити себе від збитків. Коли закупівля дешевшає, зниження йде поступово, тому що бізнес спочатку продає дорогі запаси пального.

Економіст Тихоокеанського дослідницького інституту Вейн Вайнгарден підтвердив цю думку:

"Ваші маржинальні витрати знизилися, і це відобразиться на ціноутворенні, але спочатку вам потрібно позбутися своїх дорогих запасів".