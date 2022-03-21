ru ua
Пн, 21 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

После падения снаряда в Святошинском районе Киева 200 человек эвакуировали и 2 госпитализировали

Новина українською →
Киев, Понедельник 21 марта 2022 04:39
После падения снаряда в Святошинском районе Киева 200 человек эвакуировали и 2 госпитализировали Фото: вражеский снаряд упал в Святошинском районе Киева (КГГА, Алексей Самсонов)
Автор: Роман Мирончук

В воскресенье, 20 марта, в Святошинском районе Киева обломки российского снаряда упали рядом с многоквартирными жилыми домами. Пострадали шесть человек, двое из них госпитализированы. Также спасатели эвакуировали 200 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

"Значительные повреждения получили два дома, еще в 6 окрестных домах взрывной волной выбило окна. Кроме того, повреждены помещения двух школ и двух детских садов", - говорится в сообщении.

В Святошинском районе Киева упал вражеский снаряд (фото: КГГА, Алексей Самсонов)

Городские власти напоминают киевлянам о необходимости быть осторожными. При сигналах воздушной тревоги людям советуют спускаться в укрытие и соблюдать комендантский час, который длится каждую ночь с 20:00 до 07:00.

В КГГА также добавили, что несмотря на постоянные нападения оккупанта, город продолжает жить. В условиях военного положения работают медучреждения, вся столичная инфраструктура, коммунальные службы и общественный транспорт.

Напомним, вечером 20 марта в Киеве прогремело несколько взрывов после чего в Подольском районе начался пожар. Пострадали несколько жилых домов и территория торгового центра.

Мы также писали о том, что на складах в Святошинском районе Киева произошел масштабный пожар после обстрела оккупантов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Киев
NEWS
Российская элита рассматривает несколько вариантов отстранения Путина, - разведка
Российская элита рассматривает несколько вариантов отстранения Путина, - разведка
DAILY
Генерал США Бен Ходжес: Вторжение РФ достигнет пика на следующей неделе
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Генерал США Бен Ходжес: Вторжение РФ достигнет пика на следующей неделе