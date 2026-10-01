Зеленський доручив перевірити домовленості з партнерами щодо F-16 та ракет для ППО

Президент України Володимир Зеленський доручив перевірити домовленості з партнерами щодо постачання ракет для ППО та амуніції для винищувачів F-16.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави держави.

Президент провів селектор із військовими, урядовцями та всіма керівниками служб, які працюють для захисту інфраструктури.

За словами Зеленського, МЗС, Міністерство оборони та команда Офісу проведуть оперативну перевірку домовленостей із партнерами щодо забезпечення F-16 необхідною амуніцією, а також щодо постачання ракет для ППО.

Президент доручив перевірити доповленості по кожній країні, по всіх угодах, по кожному пакету. Вже завтра має бути представлений оновлений графік постачання озброєння в Україну.

За словами глави держави, важливо, щоб у жовтні були додаткові ракети.

"Станом на сьогодні деякі наші домовленості, які вже були погоджені з лідерами країн, досі ще не реалізовані на командному рівні. Вдячний Німеччині, Норвегії, Фінляндії та всім іншим партнерам, які готові працювати максимально оперативно. Вчора, сьогодні комунікував із лідерами: важливо прискорити команди", - зазначив Зеленський.



Також президент повідомив, що у щотижневому режимі влада фіксує стан виконання планів стійкості у кожному регіоні та ключових містах України.

"Є відставання в частині громад, і військове командування разом з урядовцями мають підготувати додаткові рішення для більшої безпеки робіт", - додав він.



Окрім того, під час селектору скорегували систему реагування на російську терористичну операцію проти критичної інфраструктури Києва.

"Повинні бути повністю реалізовані захисні рішення. Визначили необхідний перерозподіл ресурсів. Важливо, щоб місцева влада у Києві була готова до швидких рішень на підтримку людей. Очікую на доповідь прем’єр-міністра України та головнокомандувача ЗСУ щодо кроків, які сьогодні були визначені", - зазначив Зеленський.