Масштабный пожар на складах в Святошинском районе Киева: фоторепортаж
Войска оккупантов осуществили артобстрел по Святошинскому району Киева, в результате которого произошел пожар с угрозой взрыва на территории складов.
РБК-Украина показывает последствия обстрела по киевским складам в фоторепортаже Getty Images
Вечером, 17 марта, вражеские войска РФ продолжили атаковать столицу Украину.
В результате артиллерийского обстрела оккупантов произошло возгорание нескольких автомобилей. Кроме того снаряды попали на территорию складских помещений, что стало причиной масштабного пожара на площади 10 тыс. кв. м.
По сообщению ГСЧС Украины для ликвидации пожара задействовано 15 ед. пожарной техники и 67 человек личного состава.
В связи с угрозой взрыва тушение огня производится с безопасного расстояния. На данный момент ликвидация продолжается.
По предварительной информации, в результате пожара погибло 2 человека.
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