Після падіння снаряда в Святошинському районі Києва 200 осіб евакуювали і 2 госпіталізували

У неділю, 20 березня, у Святошинському районі Києва уламки російського снаряда впали поруч з багатоквартирними житловими будинками . Постраждали шестеро людей, двоє з них госпіталізовані. Також рятувальники евакуювали 200 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА .

"Значні пошкодження отримали два будинки, ще в 6 навколишніх будинках вибуховою хвилею вибило вікна. Крім того, пошкоджено приміщення двох шкіл і двох дитячих садків", - йдеться в повідомленні.

У Святошинському районі Києва впав ворожий снаряд (фото: КМДА, Олексій Самсонов)

Міська влада нагадує киянам про необхідність бути обережними. При сигналах повітряної тривоги людям радять спускатися в укриття і дотримуватися комендантської години, яка триває щоночі з 20:00 до 07:00.

У КМДА також додали, що попри постійні напади окупанта, місто продовжує жити. В умовах воєнного стану працюють медустанови, вся столична інфраструктура, комунальні служби та громадський транспорт.