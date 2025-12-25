У п'яти областях України скасовано графіки відключень світла

Ситуація зі світлом 25 грудня

Нагадаємо, країна-агресорка відкинула перемир'я на Різдво і влаштувала нові повітряні удари по території України. Зокрема, окупанти продовжили атаки на об’єкти української енергетики. В результаті обстрілів є знеструмлення у низці областей України.

У Міненерго повідомили, що знеструмлення споживачів зафіксовані у Чернігівській, Сумській, Дніпропетровській, Харківській та Одеській областях.

Напередодні стало відомо про влучання по важливому енергооб’єкту в Чернігові. Внаслідок цього без світла залишилися десятки тисяч споживачів.

Раніше в Одесі були введені вимушені аварійні відключення електроенергії, щоб уникнути перевантаження пошкодженого обладнання.

Дізнатися актуальну інформацію про графіки відключень електроенергії сьогодні, 25 грудня, можна в матеріалі РБК-Україна.