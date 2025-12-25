ua en ru
Відключення світла на Різдво: де діють аварійні, а де - за графіками

Четвер 25 грудня 2025 09:26
Відключення світла на Різдво: де діють аварійні, а де - за графіками Ілюстративне фото: в Україні сьогодні знову вимикають світло (ecoflowukraine com)
Автор: Ірина Глухова

Сьогодні, 25 грудня, в Україні діють як аварійні, так і графікові відключення світла. Це пов'язано з черговим російським ударом по енергетичній інфраструктурі країни.

РБК-Україна розповідає про ситуацію зі світлом сьогодні в регіонах.

Що кажуть в "Укренерго"

Як пояснили в компанії, 25 грудня будуть графіки по всій Україні.

Причина запровадження обмежень - наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти.

Графіки передбачають погодинні відключення з 00:00 до 23:59. "Укренерго" не публікує обсяги обмежень світла для споживачів.

Для промисловості графіки обмеження потужності діятимуть також з 00:00 до 23:59

В "Укренерго" попередили, що графіки можуть змінитися.

    При цьому час і обсяг обмежень можуть змінитися. Українців просять стежити за актуальною інформацією на офіційних сторінках обленерго конкретного регіону.

    Аварійні відключення

    Одеська область

    Сьогодні, 25 грудня, в Одесі запроваджено вимушені аварійні відключення світла.

    Графікові відключення

    Київ

    Сьогодні світло у столиці відключатимуть наступним чином:

    • 1.1 черга - світла не буде з 00:00 до 02:30, з 09:30 до 13:30 та з 20:00 до 23:30;
    • 1.2 черга - світла не буде з 09:30 до 16:30 та з 20:00 до 23:30;
    • 2.1 черга - світла не буде з 00:00 до 02:30, з 09:30 до 13:30 та з 20:00 до 23:30;
    • 2.2 черга - світла не буде з 00:00 до 02:30, з 09:30 до 13:30 та з 20:00 до 23:30;
    • 3.1 черга - світла не буде з 02:30 до 06:00, з 13:00 до 17:00 та з 23:30 до 24:00;
    • 3.2 черга - світла не буде з 02:30 до 06:00, з 13:00 до 20:00 та з 23:30 до 24:00;
    • 4.1 черга - світла не буде з 02:30 до 06:00, з 13:00 до 17:00 та з 23:30 до 24:00;
    • 4.2 черга - світла не буде з 06:00 до 09:30, з 13:00 до 20:00 та з 23:30 до 24:00;
    • 5.1 черга - світла не буде з 08:00 до 13:00 та з 16:30 до 20:30;
    • 5.2 черга - світла не буде з 06:00 до 10:00 та з 16:30 до 20:30;
    • 6.1 черга - світла не буде з 06:00 до 10:00 та з 16:30 до 22:00;
    • 6.2 черга - світла не буде з 06:00 до 10:00 та з 16:30 до 20:30.

    Фото: графіки відключень світла для Києва на 25 грудня (t.me/dtek_ua)

    Зазначимо, графіки вимкнення світла в Києві доступні на ресурсах компаній YASNO і ДТЕК.

    Київська область

    1.1 черга – без світла з 10:30 до 17:30 та з 21:00 до 24:00;
    1.2 черга – без світла з 00:00 до 03:30, з 10:30 до 14:00, з 16:00 до 17:30 та з 21:00 до 24:00;
    2.1 черга – без світла з 00:00 до 03:30, з 10:30 до 14:00 та з 21:00 до 24:00;
    2.2 черга – без світла з 00:00 до 03:30, з 10:30 до 14:00 та з 21:00 до 24:00;
    3.1 черга – без світла з 03:30 до 07:00 та з 14:00 до 20:00;
    3.2 черга – без світла з 03:30 до 07:00 та з 14:00 до 21:00;
    4.1 черга – без світла з 06:00 до 07:00, з 08:00 до 10:30 та з 14:00 до 17:30;
    4.2 черга – без світла з 03:30 до 07:00 та з 14:00 до 17:30;
    5.1 черга – без світла з 07:00 до 10:30 та з 17:30 до 21:00;
    5.2 черга – без світла з 07:00 до 10:30 та з 17:30 до 22:00;
    6.1 черга – без світла з 07:00 до 10:30 та з 17:30 до 21:00;
    6.2 черга – без світла з 07:00 до 14:00 та з 17:30 до 21:00.

    Фото: графіки відключень світла для області на 25 грудня (t.me/dtek_ua)

    Зазначимо, жителі Київської області можуть дізнатися графік:

    Дніпропетровська область

    Для споживачів компанії ЦЕК графіки погодинних вимкнень мають такий вигляд:

    • 1.1 черга: з 00:00 до 05:30 та з 09:00 до 16:00.
    • 1.2 черга: з 00:00 до 02:00, з 09:00 до 16:00 та з 22:00 до 24:00.
    • 2.1 черга: з 00:00 до 02:00, з 09:00 до 12:30 та з 22:00 до 24:00.
    • 2.2 черга: з 00:00 до 02:00, з 09:00 до 12:30 та з 22:00 до 24:00.
    • 3.1 черга: з 02:00 до 07:00 та з 12:30 до 19:30.
    • 3.2 черга: з 02:00 до 07:00 та з 12:30 до 19:30.
    • 4.1 черга: з 02:00 до 09:00, з 12:30 до 16:00 та з 23:00 до 24:00.
    • 4.2 черги: з 02:00 до 09:00, з 12:30 до 16:00 та з 23:00 до 24:00.
    • 5.1 черга: з 07:00 до 12:30 та з 16:00 до 22:00.
    • 5.2 черга: з 07:00 до 12:30 та з 16:00 до 22:00.
    • 6.1 черга: з 05:30 до 09:00 та з 16:00 до 23:00.
    • 6.2 черга: з 00:00 до 02:00, з 07:00 до 09:00 та з 16:00 до 23:00.

    Фото: графіки відключення світла в Дніпропетровській області на 25 грудня (t.me/dtek_ua)

    Перевірити свою чергу можна за посиланням.

    Черкаська область

    Години відсутності електропостачання:

    • 1.1 05:00 - 07:00, 11:00 - 14:00, 17:00 - 20:00, 23:00 - 24:00
    • 1.2 01:00 - 03:00, 08:00 - 11:00, 14:00 - 17:00, 20:00 - 22:00
    • 2.1 01:00 - 03:00, 08:00 - 11:00, 14:00 - 17:00, 20:00 - 23:00
    • 2.2 01:00 - 03:00, 08:00 - 11:00, 14:00 - 17:00, 20:00 - 23:00
    • 3.1 03:00 - 05:00, 08:00 - 11:00, 14:00 - 17:00, 22:00 - 24:00
    • 3.2 00:00 - 01:00, 10:00 - 13:00, 16:00 - 19:00, 22:00 - 24:00
    • 4.1 03:00 - 05:00, 10:00 - 13:00, 16:00 - 19:00, 23:00 - 24:00
    • 4.2 03:00 - 05:00, 11:00 - 14:00, 17:00 - 20:00
    • 5.1 00:00 - 01:00, 06:00 - 08:00, 13:00 - 16:00, 19:00 - 22:00
    • 5.2 00:00 - 01:00, 07:00 - 10:00, 13:00 - 16:00, 19:00 - 22:00
    • 6.1 05:00 - 08:00, 11:00 - 14:00, 17:00 - 20:00
    • 6.2 05:00 - 08:00, 11:00 - 14:00, 17:00 - 20:00.

    Оперативно можна перевірити на каналі "Черкасиобленерго" в Telegram.

    Запорізька область

    Графіки відключення світла від "Запоріжжяобленерго":

    • 1.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00
    • 1.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 22:30
    • 2.1: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30
    • 2.2: 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00
    • 3.1: 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00
    • 3.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00
    • 4.1: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00
    • 4.2: 00:00 – 00:30, 06:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00
    • 5.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00
    • 5.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00
    • 6.1: 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00
    • 6.2: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

    З графіками погодинних відключень можна ознайомитися за посиланням.

    Волинська область

    У Волинській області світло вимикатимуть завтра так:

    • підчерга 1.1. - 16:30-20:00
    • підчерга 1.2. - 16:30-20:00
    • підчерга 2.1. – 23:30-24:00
    • підчерга 2.2. – 20:00-23:30
    • підчерга 3.1. - 00:00-02:30
    • підчерга 3.2. - 02:30-06:00
    • підчерга 4.1. - 08:00-09:30
    • підчерга 4.2. - 06:00-09:30
    • підчерга 5.1. – 09:30-13:00
    • підчерга 5.2. - 09:30-13:00
    • підчерга 6.1. - 13:00-16:30
    • підчерга 6.2. - 13:00-16:30

    Оперативно з графіками погодинних відключень можна ознайомитися за посиланням.

    Рівненська область

    • підчерга 1.1. 11:00-14:00
    • підчерга 1.2. 11:00-14:00
    • підчерга 2.1. 17:00-20:00
    • підчерга 2.2. 17:00-20:00
    • підчерга 3.1. 00:00-04:00
    • підчерга 3.2. 04:00-08:00
    • підчерга 4.1. 08:00-11:00
    • підчерга 4.2. 08:00-11:00
    • підчерга 5.1. 14:00-17:00
    • підчерга 5.2. 20:00-00:00
    • підчерга 6.1. ————–
    • підчерга 6.2. 14:00-17:00

    Нагадуємо, що перевірити інформацію щодо черг відключень ГПВ та свій особистий графік за номером особового рахунку можна:

    Полтавська область

    У Полтавській області 25 грудня застосують графіки погодинних відключень електроенергії.

    Відключення світла на Різдво: де діють аварійні, а де - за графіками

    Фото: графік відключень світла на Полтавщині 25 грудня (Полтаваобленерго)

    Перевірити свою адресу можна за посиланням.

    Ознайомитися з графіком можна за посиланням:
    https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/
    Перелік адрес тут
    https://www.poe.pl.ua/disconnection/hrafik-pohodynnoho-vidkliuchennia-elektroenerhii/

    Тернопільська область

    Згідно вказівки НЕК "Укренерго" на території Тернопільської області діятиме Графік погодинних відключень.

    Відключення світла на Різдво: де діють аварійні, а де - за графіками

    Фото: графік відключень світла у Тернопільській області 25 грудня (Тернопільобленерго)

    Івано-Франківська область

    Відключення світла на Різдво: де діють аварійні, а де - за графікамиФото: графік відключень світла в Івано-Франківській області 25 грудня ("Прикарпаттяобленерго")

    Львівська область

    На Львівщині також будуть діяти графіки погодинного відключення електроенергії.

    Відключення світла на Різдво: де діють аварійні, а де - за графікамиФото: графік вимкнення електроенергії на Львівщині на 25 грудня (Львівобленерго)

    Дізнатись свою чергу відключень можна:

    • на сайті "Львівобленерго", розділ "Чому немає світла?";
    • у чат-боті "Львівобленерго" у Viber (для побутових споживачів);
    • у чат-боті "Львівобленерго" у Telegram (для побутових споживачів);

    Чернігівська область

    За командою НЕК "Укренерго", 25 грудня діятиме такий Графік погодинних відключень (ГПВ)

    Відключення світла на Різдво: де діють аварійні, а де - за графіками

    Фото: графік відключень світла у Чернігівській області 25 грудня (АТ "Чернігівобленерго")

    Нагадуємо, що перевірити інформацію щодо черг відключень ГПВ та свій особистий графік за номером особового рахунку можна:

    Удари по енергетиці

    23 грудня Україна зазнала чергової масованої атаки з боку російських військ. Окупанти одночасно застосували понад 650 ударних дронів та більш як 30 ракет, основним об’єктом ударів стала критична інфраструктура.

    Обстріл відбувався у кілька етапів: спочатку ворог атакував дронами типу "Шахед", а під ранок завдав ракетних ударів.

    Під вогнем опинилися щонайменше 13 регіонів, при цьому головним напрямком атак була енергетична інфраструктура, передусім у західних областях.

    24 грудня стало відомо про влучання по важливому енергооб’єкту в Чернігові. Внаслідок цього без електропостачання залишилися десятки тисяч споживачів.

    Уже 25 грудня в Одесі запровадили вимушені аварійні відключення електроенергії, щоб уникнути перевантаження пошкодженого обладнання.

