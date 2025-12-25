Відключення світла на Різдво: де діють аварійні, а де - за графіками
Сьогодні, 25 грудня, в Україні діють як аварійні, так і графікові відключення світла. Це пов'язано з черговим російським ударом по енергетичній інфраструктурі країни.
РБК-Україна розповідає про ситуацію зі світлом сьогодні в регіонах.
Що кажуть в "Укренерго"
Як пояснили в компанії, 25 грудня будуть графіки по всій Україні.
Причина запровадження обмежень - наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти.
Графіки передбачають погодинні відключення з 00:00 до 23:59. "Укренерго" не публікує обсяги обмежень світла для споживачів.
Для промисловості графіки обмеження потужності діятимуть також з 00:00 до 23:59
В "Укренерго" попередили, що графіки можуть змінитися.
При цьому час і обсяг обмежень можуть змінитися. Українців просять стежити за актуальною інформацією на офіційних сторінках обленерго конкретного регіону.
Аварійні відключення
Одеська область
Сьогодні, 25 грудня, в Одесі запроваджено вимушені аварійні відключення світла.
Графікові відключення
Київ
Сьогодні світло у столиці відключатимуть наступним чином:
- 1.1 черга - світла не буде з 00:00 до 02:30, з 09:30 до 13:30 та з 20:00 до 23:30;
- 1.2 черга - світла не буде з 09:30 до 16:30 та з 20:00 до 23:30;
- 2.1 черга - світла не буде з 00:00 до 02:30, з 09:30 до 13:30 та з 20:00 до 23:30;
- 2.2 черга - світла не буде з 00:00 до 02:30, з 09:30 до 13:30 та з 20:00 до 23:30;
- 3.1 черга - світла не буде з 02:30 до 06:00, з 13:00 до 17:00 та з 23:30 до 24:00;
- 3.2 черга - світла не буде з 02:30 до 06:00, з 13:00 до 20:00 та з 23:30 до 24:00;
- 4.1 черга - світла не буде з 02:30 до 06:00, з 13:00 до 17:00 та з 23:30 до 24:00;
- 4.2 черга - світла не буде з 06:00 до 09:30, з 13:00 до 20:00 та з 23:30 до 24:00;
- 5.1 черга - світла не буде з 08:00 до 13:00 та з 16:30 до 20:30;
- 5.2 черга - світла не буде з 06:00 до 10:00 та з 16:30 до 20:30;
- 6.1 черга - світла не буде з 06:00 до 10:00 та з 16:30 до 22:00;
- 6.2 черга - світла не буде з 06:00 до 10:00 та з 16:30 до 20:30.
Фото: графіки відключень світла для Києва на 25 грудня (t.me/dtek_ua)
Зазначимо, графіки вимкнення світла в Києві доступні на ресурсах компаній YASNO і ДТЕК.
Київська область
1.1 черга – без світла з 10:30 до 17:30 та з 21:00 до 24:00;
1.2 черга – без світла з 00:00 до 03:30, з 10:30 до 14:00, з 16:00 до 17:30 та з 21:00 до 24:00;
2.1 черга – без світла з 00:00 до 03:30, з 10:30 до 14:00 та з 21:00 до 24:00;
2.2 черга – без світла з 00:00 до 03:30, з 10:30 до 14:00 та з 21:00 до 24:00;
3.1 черга – без світла з 03:30 до 07:00 та з 14:00 до 20:00;
3.2 черга – без світла з 03:30 до 07:00 та з 14:00 до 21:00;
4.1 черга – без світла з 06:00 до 07:00, з 08:00 до 10:30 та з 14:00 до 17:30;
4.2 черга – без світла з 03:30 до 07:00 та з 14:00 до 17:30;
5.1 черга – без світла з 07:00 до 10:30 та з 17:30 до 21:00;
5.2 черга – без світла з 07:00 до 10:30 та з 17:30 до 22:00;
6.1 черга – без світла з 07:00 до 10:30 та з 17:30 до 21:00;
6.2 черга – без світла з 07:00 до 14:00 та з 17:30 до 21:00.
Фото: графіки відключень світла для області на 25 грудня (t.me/dtek_ua)
Зазначимо, жителі Київської області можуть дізнатися графік:
- у чат-боті в Telegram
- у чат-боті у Viber
- на офіційному сайті ДТЕК
Дніпропетровська область
Для споживачів компанії ЦЕК графіки погодинних вимкнень мають такий вигляд:
- 1.1 черга: з 00:00 до 05:30 та з 09:00 до 16:00.
- 1.2 черга: з 00:00 до 02:00, з 09:00 до 16:00 та з 22:00 до 24:00.
- 2.1 черга: з 00:00 до 02:00, з 09:00 до 12:30 та з 22:00 до 24:00.
- 2.2 черга: з 00:00 до 02:00, з 09:00 до 12:30 та з 22:00 до 24:00.
- 3.1 черга: з 02:00 до 07:00 та з 12:30 до 19:30.
- 3.2 черга: з 02:00 до 07:00 та з 12:30 до 19:30.
- 4.1 черга: з 02:00 до 09:00, з 12:30 до 16:00 та з 23:00 до 24:00.
- 4.2 черги: з 02:00 до 09:00, з 12:30 до 16:00 та з 23:00 до 24:00.
- 5.1 черга: з 07:00 до 12:30 та з 16:00 до 22:00.
- 5.2 черга: з 07:00 до 12:30 та з 16:00 до 22:00.
- 6.1 черга: з 05:30 до 09:00 та з 16:00 до 23:00.
- 6.2 черга: з 00:00 до 02:00, з 07:00 до 09:00 та з 16:00 до 23:00.
Фото: графіки відключення світла в Дніпропетровській області на 25 грудня (t.me/dtek_ua)
Перевірити свою чергу можна за посиланням.
Черкаська область
Години відсутності електропостачання:
- 1.1 05:00 - 07:00, 11:00 - 14:00, 17:00 - 20:00, 23:00 - 24:00
- 1.2 01:00 - 03:00, 08:00 - 11:00, 14:00 - 17:00, 20:00 - 22:00
- 2.1 01:00 - 03:00, 08:00 - 11:00, 14:00 - 17:00, 20:00 - 23:00
- 2.2 01:00 - 03:00, 08:00 - 11:00, 14:00 - 17:00, 20:00 - 23:00
- 3.1 03:00 - 05:00, 08:00 - 11:00, 14:00 - 17:00, 22:00 - 24:00
- 3.2 00:00 - 01:00, 10:00 - 13:00, 16:00 - 19:00, 22:00 - 24:00
- 4.1 03:00 - 05:00, 10:00 - 13:00, 16:00 - 19:00, 23:00 - 24:00
- 4.2 03:00 - 05:00, 11:00 - 14:00, 17:00 - 20:00
- 5.1 00:00 - 01:00, 06:00 - 08:00, 13:00 - 16:00, 19:00 - 22:00
- 5.2 00:00 - 01:00, 07:00 - 10:00, 13:00 - 16:00, 19:00 - 22:00
- 6.1 05:00 - 08:00, 11:00 - 14:00, 17:00 - 20:00
- 6.2 05:00 - 08:00, 11:00 - 14:00, 17:00 - 20:00.
Оперативно можна перевірити на каналі "Черкасиобленерго" в Telegram.
Запорізька область
Графіки відключення світла від "Запоріжжяобленерго":
- 1.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00
- 1.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 22:30
- 2.1: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30
- 2.2: 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00
- 3.1: 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00
- 3.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00
- 4.1: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00
- 4.2: 00:00 – 00:30, 06:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00
- 5.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00
- 5.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00
- 6.1: 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00
- 6.2: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00
З графіками погодинних відключень можна ознайомитися за посиланням.
Волинська область
У Волинській області світло вимикатимуть завтра так:
- підчерга 1.1. - 16:30-20:00
- підчерга 1.2. - 16:30-20:00
- підчерга 2.1. – 23:30-24:00
- підчерга 2.2. – 20:00-23:30
- підчерга 3.1. - 00:00-02:30
- підчерга 3.2. - 02:30-06:00
- підчерга 4.1. - 08:00-09:30
- підчерга 4.2. - 06:00-09:30
- підчерга 5.1. – 09:30-13:00
- підчерга 5.2. - 09:30-13:00
- підчерга 6.1. - 13:00-16:30
- підчерга 6.2. - 13:00-16:30
Оперативно з графіками погодинних відключень можна ознайомитися за посиланням.
Рівненська область
- підчерга 1.1. 11:00-14:00
- підчерга 1.2. 11:00-14:00
- підчерга 2.1. 17:00-20:00
- підчерга 2.2. 17:00-20:00
- підчерга 3.1. 00:00-04:00
- підчерга 3.2. 04:00-08:00
- підчерга 4.1. 08:00-11:00
- підчерга 4.2. 08:00-11:00
- підчерга 5.1. 14:00-17:00
- підчерга 5.2. 20:00-00:00
- підчерга 6.1. ————–
- підчерга 6.2. 14:00-17:00
Нагадуємо, що перевірити інформацію щодо черг відключень ГПВ та свій особистий графік за номером особового рахунку можна:
- на сайті – https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts
- у Viber-боті – https://chernihivoblenergo.com.ua/in_viber
- у Telegram-боті – tg://resolve?domain=ChernigivOEbot.
Полтавська область
У Полтавській області 25 грудня застосують графіки погодинних відключень електроенергії.
Фото: графік відключень світла на Полтавщині 25 грудня (Полтаваобленерго)
Перевірити свою адресу можна за посиланням.
Ознайомитися з графіком можна за посиланням:
https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/
Перелік адрес тут
https://www.poe.pl.ua/disconnection/hrafik-pohodynnoho-vidkliuchennia-elektroenerhii/
Тернопільська область
Згідно вказівки НЕК "Укренерго" на території Тернопільської області діятиме Графік погодинних відключень.
Фото: графік відключень світла у Тернопільській області 25 грудня (Тернопільобленерго)
Івано-Франківська область
Фото: графік відключень світла в Івано-Франківській області 25 грудня ("Прикарпаттяобленерго")
Львівська область
На Львівщині також будуть діяти графіки погодинного відключення електроенергії.
Фото: графік вимкнення електроенергії на Львівщині на 25 грудня (Львівобленерго)
Дізнатись свою чергу відключень можна:
- на сайті "Львівобленерго", розділ "Чому немає світла?";
- у чат-боті "Львівобленерго" у Viber (для побутових споживачів);
- у чат-боті "Львівобленерго" у Telegram (для побутових споживачів);
Чернігівська область
За командою НЕК "Укренерго", 25 грудня діятиме такий Графік погодинних відключень (ГПВ)
Фото: графік відключень світла у Чернігівській області 25 грудня (АТ "Чернігівобленерго")
Нагадуємо, що перевірити інформацію щодо черг відключень ГПВ та свій особистий графік за номером особового рахунку можна:
- на сайті – https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts
- у Viber-боті – https://chernihivoblenergo.com.ua/in_viber
- у Telegram-боті – tg://resolve?domain=ChernigivOEbot.
Удари по енергетиці
23 грудня Україна зазнала чергової масованої атаки з боку російських військ. Окупанти одночасно застосували понад 650 ударних дронів та більш як 30 ракет, основним об’єктом ударів стала критична інфраструктура.
Обстріл відбувався у кілька етапів: спочатку ворог атакував дронами типу "Шахед", а під ранок завдав ракетних ударів.
Під вогнем опинилися щонайменше 13 регіонів, при цьому головним напрямком атак була енергетична інфраструктура, передусім у західних областях.
24 грудня стало відомо про влучання по важливому енергооб’єкту в Чернігові. Внаслідок цього без електропостачання залишилися десятки тисяч споживачів.
Уже 25 грудня в Одесі запровадили вимушені аварійні відключення електроенергії, щоб уникнути перевантаження пошкодженого обладнання.