У різдвяну ніч РФ атакувала українську енергетику: є знеструмлення у 5 областях

Четвер 25 грудня 2025 10:45
UA EN RU
У різдвяну ніч РФ атакувала українську енергетику: є знеструмлення у 5 областях Ілюстративне фото: у різдвяну ніч РФ атакувала українську енергетику (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

У різдвяну ніч, 25 грудня, Росія продовжила атаки на об’єкти української енергетики. Внаслідок цього є знеструмлення у низці областей України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства енергетики України.

Як проінформували у Міненерго, знеструмлення споживачів є у Чернігівській, Сумській, Дніпропетровській, Харківській та Одеській областях. Водночас на Одещині відключення пов’язані з наслідками попередніх обстрілів.

У Міністерстві енергетики повідомили, що енергетики працюють у посиленому режимі, аби якомога швидше відновити пошкоджене обладнання та повернути електропостачання всім споживачам. Аварійно-відновлювальні роботи тривають цілодобово.

"Сьогодні графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для бізнесу застосовуються у всіх регіонах України", - йдеться у повідомленні.

Актуальні графіки можна подивитися на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу.

Удари по енергетиці та наслідки

Нагадаємо, сьогодні 25 грудня в Одесі запровадили вимушені аварійні відключення електроенергії, щоб уникнути перевантаження пошкодженого обладнання.

Напередодні стало відомо про влучання по важливому енергооб’єкту в Чернігові. Внаслідок цього без електропостачання залишилися десятки тисяч споживачів.

Дізнатися актуальну інформацію про графіки відключень електроенергії сьогодні, 25 грудня, можна в матеріалі РБК-Україна.

