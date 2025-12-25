В пяти областях Украины отменены графики отключений света

Ситуация со светом 25 декабря

Напомним, страна-агрессор отвергла перемирие на Рождество и устроила новые воздушные удары по территории Украины. В частности, оккупанты продолжили атаки на объекты украинской энергетики. В результате обстрелов есть обесточивание в ряде областей Украины.

В Минэнерго сообщили, что обесточивание потребителей зафиксированы в Черниговской, Сумской, Днепропетровской, Харьковской и Одесской областях.

Накануне стало известно о попадании по важному энергообъекту в Чернигове. Вследствие этого без света остались десятки тысяч потребителей.

Ранее в Одессе были введены вынужденные аварийные отключения электроэнергии, чтобы избежать перегрузки поврежденного оборудования.

