ua en ru
Чт, 25 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Енергетика

В Одесі запроваджено аварійні відключення світла

Четвер 25 грудня 2025 07:30
UA EN RU
В Одесі запроваджено аварійні відключення світла Фото: енергетики продовжують локальні ремонтно-відновлювальні роботи (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У четвер, 25 грудня, в Одесі запровадили аварійні відключення електроенергії. Це пов'язано з пошкодженим обладнанням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Одеської МВА Сергія Лисака.

Він поінформував, що ця ніч завдяки Силам оборони пройшла спокійно, тож висловив їм слова подяки. Наразі ситуація в місті залишається контрольованої, але введені аварійні відключення світла.

"По Одесі запроваджено вимушені аварійні відключення з метою недопущення перевантаження пошкодженого обладнання. Енергетики ДТЕК продовжують локальні ремонтно-відновлювальні роботи", - йдеться у повідомленні.

Також Лисак додав, що в Одесі працюють Пункти незламності. Вони відкриті та укомплектовані всім необхідним.

"Комунальні та аварійні служби міста працюють у посиленому режимі", - резюмував глава МВА.

Обстріли Одеської області

Нагадаємо, що росіяни в останні тижні дуже активно намагалися і намагаються атакувати різну інфраструктуру Одеси та Одеської області.

Зокрема, страждає енергетична інфраструктура. Так, 22 грудня окупанти двічі атакували Одесу дронами, в результаті чого було пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури міста. Після атаки без світла залишилася частина одного з районів.

Подібна ситуація була і в ніч на 19 грудня. Тоді частина одного з районів Одеси залишилася не тільки без світла, але і без води та тепла.

Читайте РБК-Україна в Google News
Одеса Графіки відключення світла Війна в Україні Відключеня світла
Новини
Ситуація на фронті: росіян відбивають від Куп'янська, Костянтинівку та Покровськ штурмують
Ситуація на фронті: росіян відбивають від Куп'янська, Костянтинівку та Покровськ штурмують
Аналітика
"Зеленського в Москві зустрінуть тепло". Як росіяни в полоні виправдовують війну
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події "Зеленського в Москві зустрінуть тепло". Як росіяни в полоні виправдовують війну