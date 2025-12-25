В Одесі запроваджено аварійні відключення світла

У четвер, 25 грудня, в Одесі запровадили аварійні відключення електроенергії. Це пов'язано з пошкодженим обладнанням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Одеської МВА Сергія Лисака.

Він поінформував, що ця ніч завдяки Силам оборони пройшла спокійно, тож висловив їм слова подяки. Наразі ситуація в місті залишається контрольованої, але введені аварійні відключення світла.

"По Одесі запроваджено вимушені аварійні відключення з метою недопущення перевантаження пошкодженого обладнання. Енергетики ДТЕК продовжують локальні ремонтно-відновлювальні роботи", - йдеться у повідомленні.

Також Лисак додав, що в Одесі працюють Пункти незламності. Вони відкриті та укомплектовані всім необхідним.

"Комунальні та аварійні служби міста працюють у посиленому режимі", - резюмував глава МВА.