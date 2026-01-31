ua en ru
П'ять районів Одеської області залишилися без світла через негоду

Одеська область, Субота 31 січня 2026 09:31
П'ять районів Одеської області залишилися без світла через негоду
Автор: Тетяна Степанова

Через негоду вночі 31 січня п'ять районів Одеської області залишилися без світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

"Уночі 31 січня складні погодні умови майже по всій Одеській області призвели до обривів проводів і пошкодження елементів електромереж через намерзання льоду", - йдеться в повідомленні.

Станом на ранок без світла залишаються клієнти в Подільському, Березівському, Роздільнянському, Білгород-Дністровському та Одеському районах.

В Одесі електропостачання забезпечується для об’єктів критичної інфраструктури.

"Наші фахівці працювали усю ніч, і зараз продовжують обстежувати лінії та ремонтувати обладнання, щоб якомога швидше повернути світло в домівки. Просимо з розумінням поставитися до ситуації - роботи тривають", - додали в компанії.

Негода в Україні

Нагадаємо, 29 січня повідомлялося, що в Україні через різке погіршення погодних умов, а саме налипання мокрого снігу та ожеледь, знеструмлено 531 населений пункт в семи регіонах України.

Зокрема, на Одещині ремонт електромереж ускладнює обмерзання і сильна ожеледиця. Енергетики фіксують до 10 сантиметрів мерзлоти на окремих ділянках.

Вчора, 30 січня, через складні погодні умови в Україні почали запроваджувати обмеження руху для вантажівок. Зокрема, у Сумській, Харківській та Полтавській областях.

