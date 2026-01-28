10 сантиметрів льоду: ДТЕК показав причину блекауту на Одещині (фото)

На Одещині ремонт електромереж ускладнює обмерзання і сильна ожеледиця. Енергетики фіксують до 10 сантиметрів мерзлоти на окремих ділянках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДТЕК .

"На окремих ділянках ми заміряли до 10 сантиметрів мерзлоти. На фото - ще не найгірший варіант", - зазначають в ДТЕК.

Фото: ДТЕК показав причину блекауту на Одещині (threads.com/@dtek.ua)

За словами енергетиків, найбільшу загрозу створює вага льоду, яка призводить до пошкоджень інфраструктури. У складніших випадках під навантаженням обламуються дроти або падають опори загалом, що потребує значно більше часу на ремонт.

Також зазначається, що додатковим викликом стали обледенілі дороги. Спецтехніка не завжди може дістатися місць аварій.

"Коли транспорт просто не їде, доводиться добиратися до ліній пішки", - пояснюють енергетики.

Погодні умови не вперше ускладнюють роботу енергетиків на півдні України. Під час попередніх хвиль морозів на Одещині вже фіксували масові обриви ліній і проблеми з доступом до пошкоджених ділянок.