10 сантиметрів льоду: ДТЕК показав причину блекауту на Одещині (фото)
На Одещині ремонт електромереж ускладнює обмерзання і сильна ожеледиця. Енергетики фіксують до 10 сантиметрів мерзлоти на окремих ділянках.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДТЕК.
"На окремих ділянках ми заміряли до 10 сантиметрів мерзлоти. На фото - ще не найгірший варіант", - зазначають в ДТЕК.
Фото: ДТЕК показав причину блекауту на Одещині (threads.com/@dtek.ua)
За словами енергетиків, найбільшу загрозу створює вага льоду, яка призводить до пошкоджень інфраструктури. У складніших випадках під навантаженням обламуються дроти або падають опори загалом, що потребує значно більше часу на ремонт.
Також зазначається, що додатковим викликом стали обледенілі дороги. Спецтехніка не завжди може дістатися місць аварій.
"Коли транспорт просто не їде, доводиться добиратися до ліній пішки", - пояснюють енергетики.
Погодні умови не вперше ускладнюють роботу енергетиків на півдні України. Під час попередніх хвиль морозів на Одещині вже фіксували масові обриви ліній і проблеми з доступом до пошкоджених ділянок.
Нагадаємо, що енергетики відновили електропостачання для 101 тисячі сімей в Одеській області, які залишилися без світла через негоду. Роботи з усунення наслідків стихії тривають уже кілька днів.
Через сильну ожеледицю та складні погодні умови перебої з електропостачанням спостерігалися майже по всій області, особливо в північних районах Одещини.
Раніше президент України Володимир Зеленський нагородив 8 працівників ДТЕК державними відзнаками за внесок у стабільність енергосистеми.
У ДТЕК підкреслили, що "ці нагороди відображають значущість щоденної роботи енергетиків, які відновлюють енергомережі та підтримують систему після ворожих атак".
Раніше 11 працівників ДТЕК Ріната Ахметова також отримали державні нагороди за відновлення електропостачання після обстрілів.