Через негоду в Україні обмежують рух транспорту: на яких дорогах

П'ятниця 30 січня 2026 14:35
UA EN RU
Через негоду в Україні обмежують рух транспорту: на яких дорогах Фото: Через негоду в Україні обмежують рух транспорту (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Сьогодні, 30 січня, через складні погодні умови в Україні почали запроваджувати обмеження руху для вантажівок. Зокрема, у Сумській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького у Telegram.

"Через ускладнення погодних умов сьогодні з 13:00 години тимчасово обмежується рух вантажних та великогабаритних транспортних засобів", - йдеться у повідомленні.

Рух обмежено на дорогах:

  • Н-07 Київ - Суми - Юнаківка: км 230+347 - км 296+280 (с. Недригайлів - м. Суми)

  • Н-12 Суми - Полтава: км 10+809 - км 73+690 (м. Суми - м. Охтирка)

  • Н-12-1 Об’їзд м. Суми: км 0+000 - км 19+045

У поліції закликали водіїв враховувати погодні умови та стан доріг, заздалегідь планувати маршрути, дотримуватися дорожніх знаків і вказівок патрульних, а також бути уважними за кермом.

Про зняття обмежень повідомлять додатково.

Водії можуть перечекати негоду в заздалегідь визначених місцях тимчасової стоянки транспортних засобів у смугах відведення автомобільних доріг та поблизу об’єктів дорожнього сервісу, зазначають у дописі.

За даними синоптиків, вдень 30 січня в південній половині Сумської області та м. Суми очікується значний сніг, на дорогах ожеледиця - І рівень небезпечності - жовтий.

Такі погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту.

Погіршення погоди в Україні

Нагадаємо, з 30 січня до України повертається морозна погода. Майже по всій країні очікуються опади та різке зниження температури.

За даними синоптиків, наприкінці січня - на початку лютого очікується різке похолодання. Температура повітря в окремих регіонах може опускатися до -30 градусів, оголошено високий рівень небезпеки.

На тлі прогнозів щодо посилення морозів у Львові розпочали готуватися до надзвичайної ситуації в енергетиці. Оскільки ситуація може бути важкою навіть без терактів РФ.

Влада закликала містян запастися базово необхідним набором продуктів, питної води та ліків, а також організуватися та перевірити укриття.

Тим часом Міністерство освіти й науки України рекомендує продовжити канікули або навчання в дистанційному форматі закладам вищої освіти.

