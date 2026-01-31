ua en ru
Пять районов Одесской области остались без света из-за непогоды

Одесская область, Суббота 31 января 2026 09:31
UA EN RU
Пять районов Одесской области остались без света из-за непогоды Фото: пять районов Одесской области остались без света из-за непогоды (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Из-за непогоды ночью 31 января пять районов Одесской области остались без света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

"Ночью 31 января сложные погодные условия почти по всей Одесской области привели к обрывам проводов и повреждению элементов электросетей из-за намерзания льда", - говорится в сообщении.

По состоянию на утро без света остаются клиенты в Подольском, Березовском, Раздельнянском, Белгород-Днестровском и Одесском районах.

В Одессе электроснабжение обеспечивается для объектов критической инфраструктуры.

"Наши специалисты работали всю ночь, и сейчас продолжают обследовать линии и ремонтировать оборудование, чтобы как можно скорее вернуть свет в дома. Просим с пониманием отнестись к ситуации - работы продолжаются", - добавили в компании.

Непогода в Украине

Напомним, 29 января сообщалось, что в Украине из-за резкого ухудшения погодных условий, а именно налипания мокрого снега и гололеда, обесточен 531 населенный пункт в семи регионах Украины.

В частности, в Одесской области ремонт электросетей осложняет обледенение и сильная гололедица. Энергетики фиксируют до 10 сантиметров мерзлоты на отдельных участках.

Вчера, 30 января, из-за сложных погодных условий в Украине начали вводить ограничения движения для грузовиков. В частности, в Сумской, Харьковской и Полтавской областях.

