Курс валют наступного тижня. Чи очікувати стабілізації вартості долара та євро?

Вартість долара та євро на готівковому ринку протягом 2-8 лютого майже не зміниться, долар можна буде купити за 43,5 гривень, а євро - за 51,5 гривень.

Про це у коментарі РБК-Україна повідомив директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий.

Головне

Наступного тижня готівковий долар буде коштувати 42,5-43,5 гривень

Вартість євро в обмінниках має не перевищувати 51,5 гривень

Валютний ринок переходить до етапу стабільності

Фактори, які будуть впливати на курс

Насамперед зростає пропозиція валюти. Тарас Лєсовий вважає, аграрні компанії активізують продаж валюти, що буде стимулювати курс до зниження. При цьому попит з боку імпортерів енергоносіїв, хоча і буде залишатися значним, його роль буде слабшати.

"Очікується, що різниця між попитом і пропозицією зменшиться до 5-7%", - говорить співрозмовник видання.

Також прогнозується зниження діапазону коливань курсу валют на готівковому ринку протягом 2-8 лютого, що сприятиме зниженню емоційних реакцій з боку населення, вважає банкір.

На наступному тижні не прогнозується серйозних коливань курсу (інфографіка РБК-Україна)

Тарас Лєсовий зауважує, що НБУ продовжить дотримуватися курсу "керованої гнучкості", до того ж регулятор має значні валютні резерви.

Інтервенції НБУ не перевищуватимуть 500-600 млн доларів на тиждень.

"Загалом валютний ринок входить у фазу стабілізації", - сказав Лєсовий та додав, що ймовірність різких курсових змін найближчим часом є мінімальною.

Читайте також: Знову рекордна вартість євро. Який курс встановив НБУ

Прогноз курсу

Банкір прогнозує, що середні курси купівлі-продажу долара на готівковому ринку 2-8 лютого будуть становити 42,5-43,5 гривень, а євро - 50-51,5 гривень.

В касах комерційних банків різниця між курсами купівлі-продажу за один долар буде складати 0,5-0,6 гривень, а для євро вона становитиме 0,8-1 гривень.

В обмінних пунктах на наступному тижні різниця між курсом купівлі та курсом продажу долара буде складати 0,6-1 гривню та 1-1,3 гривні - для вартості євро.

На міжбанківському ринку курси купівлі-продажу прогнозуються в межах 42,75-43,25 гривень. Для курсу євро Тарас Лєсовий прогнозує стабільне співвідношення з вартістю долара на міжнародному ринку та рівень курсів на міжбанку - 50-51,5 гривень.

Читайте також: Євро на порозі 51 гривні, долар дорожчає: чи варто зараз купувати валюту

Запитання та відповіді:

Скільки буде коштувати долар в обмінниках на наступному тижні?

На готівковому ринку курс долара буде коливатися в межах 42,5-43,5 гривень;

Якої вартості євро можна очікувати 2-8 лютого?

Готівковий євро буде коштувати 50-51,5 гривень;

Чому курс стабілізувався?

Агрокомпанії збільшили пропозицію валюти.